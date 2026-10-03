sábado 3  de  octubre 2026
Fútbol

Entrenador de Portugal evita hablar de Cristiano Ronaldo y centra el foco en Noruega

Jorge Jesús evita hablar de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal y centra la atención en el duelo contra Noruega por la Liga de las Naciones.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

Patricia de Melo Moreira / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, evitó este sábado pronunciarse sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración del combinado luso y pidió concentrar toda la atención en el duelo contra Noruega, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Jorge Jesús destacó el nivel del conjunto noruego y señaló que Portugal tendrá que afrontar el partido con máxima concentración.

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“En este momento, por mi parte, voy a centrarme en el equipo y en el adversario. Noruega es un equipo, en mi opinión, de los cinco mejores de Europa, con grandes jugadores”, afirmó.

El técnico portugués también dejó claro que hablará sobre la situación de Cristiano Ronaldo una vez concluya el partido. “Después del partido habrá tiempo para hablar de eso”, señaló.

Pese a evitar entrar en detalles sobre la polémica, Jorge Jesús quiso destacar la importancia de Cristiano para el país. “Cris es un símbolo de la selección portuguesa, es un símbolo de Portugal, que quede bien claro”, afirmó.

Portugal busca ante Noruega asegurar su clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración el miércoles, antes del partido contra Dinamarca, después de que Jorge Jesús confirmara que no sería titular por segundo encuentro consecutivo. Portugal terminó imponiéndose 4-2.

El delantero había permanecido en el banquillo ante Noruega, sin disputar minutos pese a calentar durante más de media hora.

Tras abandonar la concentración, Cristiano aseguró en Instagram que explicará “a su debido tiempo” las razones de su salida y reiteró su compromiso con la selección portuguesa.

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