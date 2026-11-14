sábado 14  de  noviembre 2026
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Patrón del fútbol español asegura que "no es negociable" que la final del Mundial 2030 sea fuera de España

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, dio por hecho que el país recibirá el choque decisivo del Mundial de la FIFA en 2030

Esta fotografía tomada el 1 de julio de 2022 muestra el logotipo de Spotify Technology SA en la pancarta de la entrada del estadio Camp Nou de Barcelona.

Esta fotografía tomada el 1 de julio de 2022 muestra el logotipo de Spotify Technology SA en la pancarta de la entrada del estadio Camp Nou de Barcelona.

AFP / PAU BARRENA
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reiteró este sábado que la final del Mundial 2030 será en España y aseguró que no se plantea "una retirada" de la candidatura si no es así.

El Mundial 2030 está coorganizado por Portugal, España y Marruecos, con al menos tres partidos de la primera fase en Argentina, Uruguay y Paraguay como homenaje al centenario de la competición.

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España y Marruecos reclaman para sí la final del torneo: los españoles apuestan por el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o el Camp Nou de Barcelona, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

"No hay otra hoja de ruta que la final sea en España", dijo Louzán este sábado al margen de un congreso en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid.

Fotografía tomada el 14 de noviembre de 2025 que muestra la construcción del nuevo estadio Camp Nou del FC Barcelona en Barcelona.

Fotografía tomada el 14 de noviembre de 2025 que muestra la construcción del nuevo estadio Camp Nou del FC Barcelona en Barcelona.

"Por lo tanto, yo no me planteo ahora mismo que haya que llevar a cabo una retirada de España porque no está sobre la mesa esa posibilidad de que España no sea la organizadora de la gran final", aseguró.

Louzán se refería así a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, candidato de la derecha española a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, para las que es favorito.

En una entrevista el 5 de noviembre en el programa televisivo El Chiringuito, Feijóo defendió que la final debe celebrarse en España.

Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí".

"Por qué plantearnos algo que España no tiene ni concebido ni preconcebido ni nada, esa máxima no existe", insistió el presidente de la RFEF.

Louzán abogó por una reunión de los coorganizadores para "fortalecer esta candidatura", pero dejó claro que la organización de la final en España "es innegociable".

Un Mundial "europeo"

Louzán defendió que el próximo Mundial "pertenece al continente europeo", como España y Portugal, pero este último país no aspira a la final por no contar con estadios adecuados.

La decisión sobre la sede de la final del Mundial se tomará en 2028, "pero esta cuestión no es negociable", reiteró Louzán.

"Sabemos que es el gran reto que tenemos y tiene que ser el mejor Mundial de la historia porque es, además, el Mundial del centenario", afirmó Louzán.

Una delegación de técnicos de la FIFA visitó durante la semana varios estadios españoles que aspiran a albergar partidos de la cita mundialista.

FUENTE: AFP

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