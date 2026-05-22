viernes 22  de  mayo 2026
SUCESO

Bomberos enfrentan intenso incendio en zona residencial de Miami-Dade

Las llamas, que se originaron en una casa rodante, se propagaron a una vivienda en el noroeste del condado y movilizaron a múltiples unidades de emergencia. No se reportaron personas lesionadas

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un intenso incendio movilizó a bomberos y equipos de emergencia durante la madrugada de este viernes en una comunidad residencial del noroeste de Miami-Dade, donde las llamas terminaron alcanzando una vivienda tras originarse en una casa rodante.

La emergencia fue reportada cerca de la calle 122 y la 17 place del noroeste. Hasta el lugar acudieron unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade para contener el avance del fuego y evitar que se extendiera a otras propiedades del vecindario.

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Las imágenes captadas desde la escena mostraban enormes llamaradas y una densa columna de humo elevándose sobre la zona mientras los equipos trabajaban para controlar la situación. Horas después, los daños ocasionados por el siniestro eran visibles en la estructura afectada.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el fuego comenzó en una casa rodante o vehículo recreativo (RV) y posteriormente se propagó a una residencia cercana. Los bomberos lograron controlar la emergencia poco antes de las 6:00 a.m.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron heridos, según indicaron las autoridades. Tampoco se ha informado cuántas personas pudieron haber resultado desplazadas a causa de los daños provocados por las llamas.

Investigadores especializados trabajan ahora para determinar qué originó el incendio, cuya causa permanece bajo investigación.

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