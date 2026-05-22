viernes 22  de  mayo 2026
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Múltiples agencias responden a incidente que dejó un vehículo incrustado en una vivienda de West Park

Patrullas de distintas corporaciones, ambulancias y unidades de bomberos acudieron a una comunidad residencial de Broward tras un hecho que provocó daños materiales en una casa. Un hombre fue visto bajo custodia policial en la escena

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Patrullas de distintas corporaciones, ambulancias y unidades de bomberos convergieron la mañana de este viernes en una comunidad residencial de West Park, donde un automóvil terminó incrustado en una vivienda en circunstancias que permanecen bajo investigación.

El hecho ocurrió en el área de la cuadra 4700 y la 31st Drive, en el suroeste de esa localidad. Imágenes captadas desde el lugar muestran daños visibles en la cerca perimetral de la residencia y en la zona destinada al estacionamiento, aparentemente como consecuencia del impacto.

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A la respuesta acudieron agentes del Departamento de Policía de West Park (WPPD), efectivos de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) y representantes de otras entidades de seguridad pública, que mantuvieron acordonada parte del área mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

Las imágenes difundidas por Telemundo 51 también muestran a un hombre siendo conducido esposado hacia una patrulla. Hasta el momento, las autoridades no han informado si enfrenta cargos ni han precisado su posible vínculo con lo ocurrido.

Tampoco se han divulgado detalles sobre personas lesionadas ni sobre las causas que provocaron que el automóvil terminara impactando la residencia.

La investigación continúa activa mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del incidente.

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