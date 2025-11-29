Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.

LIMA.- Un hincha de Palmeiras que había viajado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 contra Flamengo falleció este viernes en un accidente de tránsito, informó la policía peruana.

"Se ha producido el deceso de un hincha de Palmeiras en un accidente de tránsito de un autobús", dijo a la AFP el jefe de la región policial Lima, el general Felipe Monroy .

El accidente se produjo en la autopista periférica que recorre la bahía de Lima, a bordo de un bus turístico repleto de hinchas eufóricos del Palmeiras.

"El hincha no se percató que el vehículo pasaba bajo un puente peatonal y fue impactado en la cabeza por su estructura", indicó el oficial.

La víctima, Caue Brunelli, de 38 años, fue trasladado en ambulancia a una clínica limeña donde "confirmaron su deceso".

El club Palmeiras, en un mensaje en la red social X, lamentó "profundamente" el fallecimiento de Brunelli y se solidarizó con su familia y amigos.

Más de 50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras llegaron a la capital peruana para asistir el sábado a la final de la Libertadores.

Las autoridades peruanas desplegaron más de 1.600 policías para garantizar la seguridad del juego en Lima, ciudad que se halla bajo estado de emergencia por la ola de extorsiones y asesinatos a sueldo del crimen organizado.

El "Fla" es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

La final "es un privilegio", dice Filipe Luís

Filipe Luís aseguró este viernes disfrutar del "privilegio" de volver como entrenador a una final de la Copa Libertadores, torneo que ganó dos veces como jugador con el Flamengo, que el sábado disputará el título contra el Palmeiras en Lima.

"Es muy diferente, pero es un privilegio. Es un momento especial para mí y para los jugadores", comentó el técnico del 'Fla', de 40 años, en conferencia de prensa en el Estadio Monumental de Lima.

"Es diferente ser el entrenador, pero realmente disfruto de la experiencia", agregó el exlateral izquierdo, que como futbolista rubro-negro conquistó el evento en 2019 y 2022.

FUENTE: AFP