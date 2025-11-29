domingo 30  de  noviembre 2025
Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

Con una propuesta que combina identidad, sostenibilidad y sabor, Puerto Rico busca consolidarse como un referente gastronómico internacional

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar.

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 

Orián Brito
Menú en el restaurante Verdemesa, que combina productos con identidad de la isla.

Menú en el restaurante Verdemesa, que combina productos con identidad de la isla. 

Orián Brito
Chinchorreo en Naranjito.

Chinchorreo en Naranjito. 

Orián Brito
Una de las propuestas de Chefs Garden.

Una de las propuestas de Chef's Garden. 

Cortesía/ Chef's Garden
Una de las propuestas de Chefs Garden.

Una de las propuestas de Chef's Garden. 

Cortesía/ Chef's Garden
Propietario de Frutos del Guacabo explica en qué consiste el trabajo en la granja.

Propietario de Frutos del Guacabo explica en qué consiste el trabajo en la granja. 

Orián Brito
Por ORIAN BRITO

Con una propuesta que combina identidad, sostenibilidad y sabor, Puerto Rico busca consolidarse como un referente gastronómico internacional. En la isla, la cocina no solo alimenta: cuenta historias. Son relatos de agricultores, de chefs y de comunidades que, tras los desafíos del huracán María y la pandemia, se unieron para reconstruir su industria desde el orgullo y la creatividad.

La nueva cocina puertorriqueña

La tendencia actual apuesta por ingredientes locales, el respeto a la temporada y la colaboración entre agricultores y cocineros, en una sinergia que impulsa el desarrollo rural y promueve una alimentación más sostenible. Esa filosofía de “del campo al plato” se refleja en distintos rincones de la isla, donde el turismo gastronómico crece con fuerza.

Sabores con conciencia en el Viejo San Juan

En el corazón del Viejo San Juan, Verdemesa propone una experiencia pescatariana con identidad caribeña. Su menú ecléctico fusiona influencias mediterráneas y globales, utilizando ingredientes orgánicos cultivados por agricultores locales. Su fundadora, Lorda Rosa, imprime una historia personal en cada plato, especialmente en su emblemático arroz Verdemesa, símbolo de la conexión entre memoria y territorio. Los postres —preparados con frutas y productos de la isla— completan una experiencia donde lo saludable y lo emocional se entrelazan.

Los nuevos hoteles del Viejo San Juan también se han sumado a esta transformación culinaria. El Hotel Alma, por ejemplo, ha ampliado su oferta gastronómica incorporando un restaurante andaluz que celebra la tradición española con toques caribeños, apostando a conquistar tanto a turistas como a locales con una cocina diversa y de alta calidad.

Chinchorreo: tradición que une sabor y alegría

El chinchorreo es una costumbre boricua que invita a recorrer, entre amigos o en familia, distintos locales para comer, brindar y seguir el camino. En el municipio de Naranjito, la ruta PR-152 concentra cerca de 50 establecimientos que van desde lo más típico hasta lo gourmet. Durante el recorrido hicimos paradas en lugares emblemáticos como Rancho de Nando, famoso por sus longanizas artesanales, su arroz con habichuelas y su ambiente campestre, y en Asador San Miguel, donde las carnes ahumadas revelan los secretos mejor guardados de la cocina local. El chinchorreo, además de una tradición gastronómica, es una celebración de la identidad y hospitalidad puertorriqueñas.

Del mar a la montaña: experiencias que educan y alimentan

En el restaurante La Faena, degustamos entradas elaboradas con productos del mar y un inconfundible toque boricua: chicharrones de pescado, ceviche y dorado perfectamente cocido. Su equipo impulsa un programa para formar a futuros chefs puertorriqueños, convencidos de que el crecimiento colectivo es clave para fortalecer la gastronomía local.

Más adelante, en el municipio de Manatí, visitamos Frutos del Guacabo, una finca que se ha convertido en ejemplo de turismo agroturístico y sostenible. Allí, los visitantes pueden recorrer los cultivos, conocer la granja de cabras, probar frutas frescas como piña, mango y star fruit, e incluso vivir la experiencia de ordeñar y degustar productos elaborados en el lugar. Los restaurantes de la zona metropolitana se abastecen de sus productos, y quienes deseen pueden reservar su visita a través de frutosdelguacabo.com.

En Rincón, el recorrido gastronómico culminó en el Chef’s Garden, un restaurante de alta cocina (haute cuisine)inspirado en los jardines y el respeto por la naturaleza. Su menú, basado en ingredientes locales y sostenibles, convierte los platos típicos en obras de arte culinario que evocan los paisajes de la isla —como las salinas de Cabo Rojo—. Además, su propuesta varía según la temporada ambiental, adaptándose a los ciclos de lluvia o verano, y reafirmando la conexión entre el entorno y la cocina.

Una gastronomía que renace desde la identidad

De San Juan a Naranjito, y de Manatí a Rincón, Puerto Rico demuestra que su gastronomía es una carta de presentación ante el mundo. Es sabor, pero también resiliencia, comunidad y orgullo. Cada plato es un reflejo del alma de la isla: caribeña, auténtica y llena de vida.

