sábado 29  de  noviembre 2025
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El presidente Donald Trump advirtió a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” considerar el aviso, en medio de la escalada

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores debe considerarse como “completamente cerrado”, una advertencia en el contexto de la escalada de fuerzas militares contra el régimen de Nicolás Maduro al que vincula con el narcotráfico.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red en X, realDonaldTrump, este sábado, sin añadir más detalles.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"
Escuadrón de aviones caza de combate de EEUU en el Caribe.
NARCOTRÁFICO

"Muy pronto", acción de EEUU por tierra contra traficantes venezolanos, asegura Trump

El fuerte mensaje presidencial sugiere una acción inminente que anunció hace varios días, y ocurre luego de que medios estadounidenses publicaron la versión de una supuesta conversación entre Trump y Maduro, la semana pasada, en la que el primero habría advertido de más acciones militares, pero no ha sido confirmada públicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1994760100376891748&partner=&hide_thread=false

Presión sobre Venezuela

La presión sobre Venezuela se agudizó el viernes de la semana pasada con la alarma de la FAA de tomar "precauciones" en el espacio aéreo del país, a la cual se sumó la organización europea. Esto ocasionó que aerolíneas del mundo interrumpieron los vuelos comerciales, situación que se mantiene.

El gobierno de EEUU mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe desde septiembre pasado y que se intensificó luego de designar al Cartel de los Soles atribuido a Maduro y funcionarios cercanos como organización terrorista extranjera.

Trump asegura que su objetivo es detener el narcotráfico desde el país sudamericano, pero desde Caracas se afirma que EEUU busca una supuesta intervención.

EEUU y ataques al narcotráfico

En este contexto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una fuerte advertencia contra los narcoterroristas.

“Apenas hemos comenzado a matar narcoterroristas”, dijo en la red X,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PeteHegseth/status/1994553202767700041&partner=&hide_thread=false

También desmintió versiones periodísticas que le atribuyen haber ordenado a los militares atacar una embarcación y “matar a todos los que estaban a bordo”, antes de un segundo ataque.

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan por proteger la patria”, escribió en su cuenta de la red social.

“Como hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente destinados a ser "ataques letales y cinéticos". El objetivo declarado es detener el tráfico de drogas, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense. Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, afirmó.

Venezuela reacciona

Horas después del anuncio de Trump, Venezuela condenó "la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo", a través de un comunicado de la Cancillería difundido por Instagram.

Consideró que el mensaje del presidente estadounidense "pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela".

"La amenaza constituye una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto.

FUENTE: Con información de red X, AFP, red Instagram

Temas
Te puede interesar

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

La Esquinita de Reme

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

UE vería poder económico de EEUU como un peligro para su supervivencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y la exprimera dama Jill Biden asistieron al servicio fúnebre del exvicepresidente Dick Cheney en la Catedral Nacional el 20 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Pence observa con detenimiento a Biden.
Estados Unidos

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
ESTADOS UNIDOS

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025. 
VATICANO

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul