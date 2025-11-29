EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

WASHINGTON .- El presidente de EEUU , Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores debe considerarse como “completamente cerrado”, una advertencia en el contexto de la escalada de fuerzas militares contra el régimen de Nicolás Maduro al que vincula con el narcotráfico.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red en X, realDonaldTrump, este sábado, sin añadir más detalles.

El fuerte mensaje presidencial sugiere una acción inminente que anunció hace varios días, y ocurre luego de que medios estadounidenses publicaron la versión de una supuesta conversación entre Trump y Maduro, la semana pasada, en la que el primero habría advertido de más acciones militares, pero no ha sido confirmada públicamente.

Presión sobre Venezuela

La presión sobre Venezuela se agudizó el viernes de la semana pasada con la alarma de la FAA de tomar "precauciones" en el espacio aéreo del país, a la cual se sumó la organización europea. Esto ocasionó que aerolíneas del mundo interrumpieron los vuelos comerciales, situación que se mantiene.

El gobierno de EEUU mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe desde septiembre pasado y que se intensificó luego de designar al Cartel de los Soles atribuido a Maduro y funcionarios cercanos como organización terrorista extranjera.

Trump asegura que su objetivo es detener el narcotráfico desde el país sudamericano, pero desde Caracas se afirma que EEUU busca una supuesta intervención.

EEUU y ataques al narcotráfico

En este contexto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una fuerte advertencia contra los narcoterroristas.

“Apenas hemos comenzado a matar narcoterroristas”, dijo en la red X,

También desmintió versiones periodísticas que le atribuyen haber ordenado a los militares atacar una embarcación y “matar a todos los que estaban a bordo”, antes de un segundo ataque.

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan por proteger la patria”, escribió en su cuenta de la red social.

“Como hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente destinados a ser "ataques letales y cinéticos". El objetivo declarado es detener el tráfico de drogas, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense. Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, afirmó.

Venezuela reacciona

Horas después del anuncio de Trump, Venezuela condenó "la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo", a través de un comunicado de la Cancillería difundido por Instagram.

Consideró que el mensaje del presidente estadounidense "pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela".

"La amenaza constituye una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto.

FUENTE: Con información de red X, AFP, red Instagram