sábado 29  de  noviembre 2025
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

El presidente de EEUU tuvo un contacto telefónico con el dictador venezolano la semana pasada, sostiene una versión periodística aún sin confirmación oficial

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de crecientes tensiones, el presidente Donald Trump mantuvo un contacto telefónico con Nicolás Maduro la semana pasada para advertir que EEUU aumentará las acciones militares sobre Venezuela si no abandona Caracas en el corto plazo, según informaciones publicadas desde este viernes.

La conversación entre Trump y Maduro, en la que participó también el secretario de Estado Marco Rubio, busca que Maduro y figuras de su régimen involucradas en negocios ilegales de drogas, armas y petróleo, busca una reunión para que abandonen el país, con lo que se lograría una transición democrática, asegura la versión difundida.

La Casa Blanca aseguró a uno de los medios que “es un invento” una “posible reunión” entre ambos.

Contacto de Trump con Maduro

La información fue publicada inicialmente por un diario estadounidense este viernes, el cual aseguró que el Trump y Maduro hablaron para tratar la posibilidad de una reunión en EEUU, pero que no se llegó a ningún plan concreto, mientras se acentúa la amenaza de una acción militar contra Venezuela.

Asegura que la llamada telefónica se hizo días antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado de Maduro como líder del Cartel de los Soles, que es catalogado por EEUU como organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

La publicación apareció un día después de que el presidente estadounidense avisó de que "muy pronto" habría un ataque militar por tierra contra "los narcotraficantes de Venezuela".

FUENTE: Infobae, La Patilla, NYT

