domingo 30  de  noviembre 2025
Vicente Fox: El hombre que abrió la puerta a la alternancia en México

El expresidente Vicente Fox relató en una entrevista cómo su victoria electoral puso fin a siete décadas de hegemonía política en México

Diario Las Américas
REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI - En una entrevista viralizada en redes sociales, el expresidente Vicente Fox repasó su infancia, su carrera empresarial y los momentos más significativos de su mandato. Con un tono directo y sin filtros, reflexionó sobre el impacto de su llegada al poder y los retos de la transición democrática.

Fox recordó sus orígenes en Guanajuato y cómo las experiencias de su niñez marcaron su carácter. “Yo crecí en el campo, entre la gente sencilla, y eso me enseñó a valorar el trabajo duro”, le dijo al entrevistador Melo Montoya.

Antes de entrar en política, el exmandatario afirmó que trabajó en la industria privada, especialmente en la compañía Coca-Cola, donde llegó a ser director regional. “La empresa me enseñó disciplina y resultados, cosas que después llevé a la política”, señaló.

"Fin de la hegemonía"

Fox destacó el momento histórico de las elecciones del año 2000, cuando logró terminar con siete décadas de poder del PRI. “Romper con 70 años de poder fue un cambio histórico para México”, afirmó.

El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, uno de los partidos políticos más importantes y longevos de México. Fue fundado en 1929 (originalmente como PNR, luego PRM y finalmente PRI en 1946) y gobernó el país de manera ininterrumpida durante más de 70 años, hasta el triunfo de Vicente Fox en el año 2000

Fox subrayó que su victoria representó la apertura de un nuevo capítulo democrático en el país. “La gente estaba cansada, quería un cambio, y nosotros fuimos ese cambio”, afirmó.

Los retos de gobernar en un México en transición

Vicente Fox reconoció que su llegada a la presidencia no solo representó un cambio histórico, sino también un desafío enorme para consolidar la democracia en un país que venía de décadas de hegemonía política. “No fue fácil, había resistencias, había inercias, pero había también una gran esperanza”, expresó.

Durante la entrevista, subrayó que gobernar implicaba enfrentar estructuras políticas y burocráticas que no estaban acostumbradas a la alternancia. “El sistema estaba diseñado para un solo partido, y de pronto había que abrirlo, había que compartirlo, había que democratizarlo”, señaló.

Fox también habló de la necesidad de construir consensos en un Congreso plural, donde por primera vez la oposición tenía un papel real en la toma de decisiones: “Tuve que aprender a negociar todos los días, a convencer, a tender puentes. La democracia no se impone, se construye”, afirmó.

Otro de los retos que mencionó fue la expectativa ciudadana frente al cambio. “La gente esperaba soluciones rápidas, pero transformar un país no se hace de la noche a la mañana”, dijo, reconociendo que muchas de las demandas sociales y económicas requerían tiempo y continuidad.

El exmandatario reflexionó sobre el papel de la ciudadanía en ese proceso: “El verdadero poder está en la gente. Mi gobierno fue solo un paso en un camino más largo hacia una democracia plena”.

"Aciertos y errores"

Con un tono más íntimo, Fox compartió reflexiones sobre su vida después de la presidencia. “Me equivoqué en algunas cosas, acerté en otras, pero siempre actué con la convicción de servir”, dijo.

La entrevista mostró un lado más humano del exmandatario, que habló sin filtros sobre su legado y su visión del futuro.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

