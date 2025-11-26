miércoles 26  de  noviembre 2025
Perú refuerza controles por ingreso de hinchas brasileños para final de la Copa Libertadores

Se estima que 50.000 aficionados de Flamengo y Palmeiras lleguen desde Brasil a Perú por vía aérea y terrestre para acompañar a sus equipos en el Monumental

El delantero brasileño del Flamengo, Bruno Henrique (27), y su compañero Pedro celebran después de ganar un partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre su equipo y el Chelsea de Inglaterra, en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia, el 20 de junio de 2025.&nbsp;

AFP / FRANCK FIFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Perú reforzó sus controles migratorios ante el ingreso de miles de hinchas brasileños de Flamengo y Palmeiras que asistirán a la final de la Copa Libertadores 2025, el sábado en Lima, informó este martes la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Se estima que 50.000 aficionados de ambos equipos lleguen desde Brasil por vía aérea y terrestre para acompañar a sus equipos en el estadio Monumental, con capacidad para 80.000 espectadores, según las autoridades.

Las medidas permitirán "atender de manera segura el flujo migratorio de los hinchas brasileños que arribarán al país vía 100 vuelos chárter" y "vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", que sirve a la capital peruana, indicó Migraciones.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, sostuvo el martes una reunión de coordinación con directivos del Flamengo de Río de Janeiro y el Palmeiras de Sao Paulo en la embajada de Brasil en Lima.

El "Fla" es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

El estadio Monumental de Lima ya fue escenario de otra final del principal torneo de clubes de América, la de 2019, que coronó al Flamengo (2-1) por encima del River Plate de Argentina.

Aquella edición fue la primera en celebrarse bajo el actual formato de final a juego único y en campo neutral.

"Bolillo" Gómez seguirá al frente de El Salvador

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez seguirá al frente de la selección de fútbol de El Salvador, pese a fracasar en su intento por clasificar al Mundial de 2026, anunció este martes el futuro presidente de la Federación local.

El seleccionado salvadoreño, que no juega una Copa del Mundo desde España 1982, selló su eliminación el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá.

"Para mí quitar al 'Bolillo' en este momento es retroceder y perder diez u once meses", dijo Yamil Bukele, quien presidirá la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras convertirse en el único candidato.

FUENTE: AFP

