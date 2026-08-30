domingo 30  de  agosto 2026
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Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid

A dos días para el cierre del mercado, Álvarez volvió a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria liguera 3-1 sobre el Sevilla

El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.

El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, volvió a entrenarse con el grupo este domingo, tras la indisposición que le impidió ejercitarse el miércoles y el jueves y su práctica en solitario del viernes.

A dos días para el final del mercado, que se cierra en la medianoche del martes, la "Araña" ha vuelto a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria liguera 3-1 sobre el Sevilla por la indisposición que le impidió entrenarse el miércoles y el jueves.

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"El plan es clarísimo, tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de liga", dijo el sábado el director de fútbol del Atlético, Mateu Alemany, a Movistar+ antes del encuentro contra el Sevilla.

Alemany volvió a reiterar la posición del club de no vender al jugador al FC Barcelona a pocos días para el final del mercado estival.

"Creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el consejo de administración del club, lo ha dicho Miguel Ángel Gil, nuestro CEO, reiteradamente, claramente, contundentemente. A ellos me remito, ¿para qué hablar más?", añadió Alemany.

"La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto", insistió el jueves el consejero delegado del club, Gil Marín, recordando que tiene el apoyo de los accionistas y directores del club.

Con la salida al Barça cerrada, una posible alternativa sería Inglaterra, según los medios españoles, aunque esta opción no sería del agrado del jugador.

Galatasaray ficha a Leao

El atacante portugués Rafael Leao fichó por cuatro temporadas con el Galatasaray, procedente del AC Milan, anunció el sábado el club estambulita.

El Galatasaray, vigente campeón de los últimos cuatro campeonatos de Turquía y clasificado a Liga de Campeones, indicó haber pagado 38 millones de euros (44 millones de dólares) para hacerse con los servicios del jugador de 27 años, pretendido también por el Aston Villa.

El internacional portugués (49 partidos con la selección, 6 goles), acogido por una multitud de aficionados el sábado en Estambul, recibirá 10 millones de euros por año (11,6 millones de dólares), precisó el Galatasaray.

"El 20% del beneficio obtenido durante una futura reventa del jugador será traspasado al AC Milan", añadió el equipo turco en su comunicado.

FUENTE: AFP

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