Consejero del Atlético de Madrid asegura que Julián Álvarez "está realmente mal"

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se sienta en el banquillo momentos antes de un partido de LaLiga entre su club y el Villarreal en el estadio Metropolitano.

MADRID.- El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín , admitió este jueves que Julián Álvarez "está realmente mal" porque hay gente que le ha confundido y reiteró la negativa del club a traspasarlo al Barcelona.

"Julián está realmente mal, porque hay personas que se han encargado de engañarle, de confundirle", dijo Gil Marín a la televisión Movistar+ en Mónaco , donde asistió al sorteo de la nueva temporada de Champions.

Fútbol Julián Álvarez se ausenta del entrenamiento del Atlético por una “indisposición”

"De verdad que lo lamento porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido", explicó el consejero delegado rojiblanco.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid, el 12 de marzo de 2025. AFP / JAVIER SORIANO

El jugador argentino, que lleva dos días sin entrenarse con el equipo, está "pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional", reconoció Gil Marín.

El consejero delegado del club, que expresó su deseo de que un "gran jugador como Julián" quiera seguir en el Atlético, no cerró la puerta a que pueda salir si no quedara más remedio, pero descartó categóricamente que el Barça sea una opción.

"La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto", insistió, recordando que tiene el apoyo de los accionistas y directores del club.

Para Gil Marín, el Barcelona se ha comportado con falta ética y de profesionalidad y rechazó las declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, del miércoles, reiterando que mantienen la oferta por Álvarez.

"Estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja", advirtió este jueves el vicepresidente del área deportiva del Barça, Rafa Yuste, a Movistar, también desde Mónaco.

"En nuestra conciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales de un club", añadió Yuste.

"No va a ser transferido al Barcelona"

"Llevo treinta y tantos años en el fútbol, mi palabra es de las pocas cosas que tengo y estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona, con total seguridad", insistió Gil Marín.

Por la mañana, el consejo de administración del club rojiblanco había expresado su apoyo unánime a la postura del club de no vender a Julián al Barcelona.

FUENTE: AFP