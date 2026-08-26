miércoles 26  de  agosto 2026
Fútbol

Julián Álvarez se ausenta del entrenamiento del Atlético por una “indisposición”

Julián Álvarez fue baja en el entrenamiento del Atlético de Madrid por una “indisposición”, mientras el Arsenal reactiva su interés por el delantero argentino

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid.&nbsp; &nbsp;

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. 

 

EFE/ Kiko Huesca
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Julián Álvarez no participó este miércoles en el entrenamiento del Atlético de Madrid debido a una “indisposición”, aunque se espera que el delantero argentino esté disponible para el partido del sábado contra el Sevilla por la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El Atlético de Madrid regresó este miércoles a los entrenamientos después del empate del pasado domingo ante el Villarreal, pero lo hizo sin Julián Álvarez. El delantero argentino fue baja en la sesión por una “indisposición”, según informó el conjunto rojiblanco.

Lee además
El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Atlético de Madrid confía en que Julián Álvarez "se ganará a la afición en dos partidos"
El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.
Fútbol

Julián Álvarez, convocado por Simeone para el próximo partido del Atlético

El atacante de Calchín pasó una mala noche y no pudo ejercitarse en la sesión matutina celebrada en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone comenzó a preparar la visita del próximo sábado al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pese a su ausencia, en el Atlético esperan que Julián Álvarez pueda estar disponible para enfrentarse al actual líder del campeonato español.

El delantero argentino #19 del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 12 de marzo de 2025.

El delantero argentino #19 del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 12 de marzo de 2025.

Julián Álvarez reapareció ante el Villarreal

El encuentro frente al Villarreal marcó el regreso a la competición de Julián Álvarez después de su participación con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero ingresó al terreno de juego en el minuto 66 y fue recibido con silbidos y abucheos por parte de la afición rojiblanca tras haber expresado durante el verano su deseo de fichar por el Barcelona.

El posible traspaso, sin embargo, no se concretó. El Barcelona presentó a principios de junio una oferta de 100 millones de euros a pagar en seis plazos, pero el Atlético de Madrid la rechazó y se remitió a la cláusula de rescisión del argentino, fijada en 500 millones de euros.

Arsenal reactiva su interés en Julián Álvarez

A una semana del cierre del mercado de fichajes, el futuro del atacante vuelve a estar en el foco. Según informaciones publicadas por la prensa inglesa, el Arsenal habría reactivado su interés en incorporar al delantero argentino.

El Atlético de Madrid, no obstante, ha mantenido durante todo el verano su postura de contar con Julián Álvarez para esta temporada. El futbolista tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Sorloth, seria duda contra el Sevilla

La situación de Julián Álvarez no es la única preocupación para Diego Simeone antes de visitar al Sevilla.

Alexander Sorloth continúa recuperándose de una lesión muscular que le ha impedido disputar los dos primeros encuentros del Atlético en LaLiga EA Sports y es seria duda para el compromiso del sábado.

A tres días del encuentro, el delantero noruego continúa trabajando al margen del grupo mientras avanza en su puesta a punto.

En el entrenamiento participaron Obed Vargas, Carlos Martín, Thomas Lemar y José María Giménez, futbolistas que podrían abandonar el Atlético antes del cierre del mercado de verano, previsto para la medianoche del próximo martes.

Temas
Te puede interesar

Barcelona mantiene su oferta por Julián Álvarez, pero el Atlético sigue inflexible

UEFA podría levantar su amenaza de boicot a los torneos de FIFA

Pete Fairbanks vuelve a la lista de lesionados y los Marlins pierden a su cerrador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.
Guerra

Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos

Por Leonardo Morales
Las casas en nepal quedaron bajo el lodo (AFP)
TRAGEDIA

Tres estadounidenses entre los desaparecidos tras inundaciones en Nepal

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Imagen referencial.
JUSTICIA

EEUU: Meta acuerda pagar astronómica cifra por demanda de adicción en menores

La luna de sangre se podrá ver en Florida. 
MIRAR AL CIELO

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar