Julián Álvarez se ausenta del entrenamiento del Atlético por una “indisposición”

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Julián Álvarez no participó este miércoles en el entrenamiento del Atlético de Madrid debido a una “indisposición”, aunque se espera que el delantero argentino esté disponible para el partido del sábado contra el Sevilla por la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El Atlético de Madrid regresó este miércoles a los entrenamientos después del empate del pasado domingo ante el Villarreal, pero lo hizo sin Julián Álvarez. El delantero argentino fue baja en la sesión por una “indisposición”, según informó el conjunto rojiblanco.

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El atacante de Calchín pasó una mala noche y no pudo ejercitarse en la sesión matutina celebrada en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone comenzó a preparar la visita del próximo sábado al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pese a su ausencia, en el Atlético esperan que Julián Álvarez pueda estar disponible para enfrentarse al actual líder del campeonato español.

El delantero argentino #19 del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 12 de marzo de 2025. AFP / JAVIER SORIANO

Julián Álvarez reapareció ante el Villarreal

El encuentro frente al Villarreal marcó el regreso a la competición de Julián Álvarez después de su participación con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero ingresó al terreno de juego en el minuto 66 y fue recibido con silbidos y abucheos por parte de la afición rojiblanca tras haber expresado durante el verano su deseo de fichar por el Barcelona.

El posible traspaso, sin embargo, no se concretó. El Barcelona presentó a principios de junio una oferta de 100 millones de euros a pagar en seis plazos, pero el Atlético de Madrid la rechazó y se remitió a la cláusula de rescisión del argentino, fijada en 500 millones de euros.

Arsenal reactiva su interés en Julián Álvarez

A una semana del cierre del mercado de fichajes, el futuro del atacante vuelve a estar en el foco. Según informaciones publicadas por la prensa inglesa, el Arsenal habría reactivado su interés en incorporar al delantero argentino.

El Atlético de Madrid, no obstante, ha mantenido durante todo el verano su postura de contar con Julián Álvarez para esta temporada. El futbolista tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Sorloth, seria duda contra el Sevilla

La situación de Julián Álvarez no es la única preocupación para Diego Simeone antes de visitar al Sevilla.

Alexander Sorloth continúa recuperándose de una lesión muscular que le ha impedido disputar los dos primeros encuentros del Atlético en LaLiga EA Sports y es seria duda para el compromiso del sábado.

A tres días del encuentro, el delantero noruego continúa trabajando al margen del grupo mientras avanza en su puesta a punto.

En el entrenamiento participaron Obed Vargas, Carlos Martín, Thomas Lemar y José María Giménez, futbolistas que podrían abandonar el Atlético antes del cierre del mercado de verano, previsto para la medianoche del próximo martes.