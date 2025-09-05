viernes 5  de  septiembre 2025
MIGRACIÓN

Tribunal en EEUU mantiene temporalmente el TPS para más de 600,000 venezolanos

El TPS para los venezolanos fue aprobado en 2021 y ampliado en 2023, permitiendo a miles de personas permanecer en territorio estadounidense de forma legal

Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS

AFP
Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP
Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Un juez federal en California decidió este viernes mantener vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600,000 venezolanos en Estados Unidos, bloqueando así la medida impulsada por la Administración Trump que buscaba poner fin a este beneficio migratorio.

El fallo fue emitido por el magistrado Edward Chen, de San Francisco, tras evaluar una demanda presentada por un grupo de inmigrantes venezolanos y la Alianza TPS. Con esta resolución, los beneficiarios podrán conservar de momento sus permisos de residencia y trabajo, a pesar de que la Casa Blanca había anunciado la finalización del programa a partir del 10 de septiembre.

El TPS para los venezolanos fue aprobado en 2021 y ampliado en 2023, permitiendo a miles de personas permanecer en territorio estadounidense de forma legal. El gobierno de Trump había justificado su cancelación con el argumento de que la medida incentivaba la migración irregular y afectaba los esfuerzos por asegurar la frontera sur.

Fallo migratorio

La decisión de Chen representa un respiro para la comunidad venezolana en Estados Unidos, que enfrentaba la incertidumbre de posibles deportaciones masivas. Sin embargo, el proceso judicial continúa, por lo que el futuro del programa aún dependerá de lo que resuelvan las instancias superiores.

El fallo se enmarca en un debate más amplio sobre la política migratoria de Washington hacia Venezuela, país que ha sido señalado por la Casa Blanca como un factor clave en los flujos migratorios de la región.

Anulación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado esta semana que alrededor de 268,000 inmigrantes venezolanos que permanecían en EEUU con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 quedarían sin el mecanismo de protección a partir del próximo miércoles 10 de septiembre.

“La terminación será efectiva 60 días después de la publicación del aviso del Registro Federal”, dijo el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Matthew Tragesser. En el comunicado, afirmó que mantener o ampliar el TPS para los venezolanos “socava los esfuerzos por asegurar "nuestra frontera sur y gestionar eficazmente la migración".

FUENTE: Con información de Euro News

