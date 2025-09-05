viernes 5  de  septiembre 2025
Escalada del conflicto

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

Trump autorizó al Pentágono a actuar: "Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", declaró Trump

 El portaaviones lleva aviones de ala fija tipo F-18, y también helicópteros (ARCHIVO)

Imagen de aviones militares caza.

AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los aviones venezolanos que representen un peligro para las fuerzas en el Caribe se exponen a ser "derribados", declaró este viernes el presidente Donald Trump, después de que cazas mandados por Caracas sobrevolaran un buque estadounidense en la zona.

Trump amenazó con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en una "posición peligrosa", un día después de que denunciara que cazas habían sobrevolado un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington ha iniciado un despliegue militar.

"Van a tener problemas y se lo haremos saber (...) Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos", advirtió en declaraciones desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, puesto que han protagonizado el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela.

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un "movimiento altamente provocador", afirmó el Pentágono.

Autoriza al Pentágono a actuar

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", declaró Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas", añadió Trump dirigiéndose a su ahora renombrado secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Washington acusa al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Cuando le preguntaron en el Despacho Oval si desea un cambio de régimen en Caracas, Trump esquivó la demanda: "No queremos drogas que matan a nuestra gente", sentenció.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 "narcoterroristas", en palabras de Trump.

Ese ataque fue una ejecución "sin fórmula de juicio", criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, acusado de liderar el Cartel de los Soles y sancionado por Estados UNidos.

"Les diré que el tráfico de lanchas en esa zona ha bajado sustancialmente" desde el ataque, se vanaglorió Trump ante la prensa.

Gira de Rubio

Estados Unidos ha recurrido durante décadas a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas en el Caribe.

El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal y advirtió que su gobierno no se echará para atrás.

Los gobiernos aliados de Washington en la región "nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario", dijo Rubio en una conferencia de prensa conjunta con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld el jueves en Quito.

Eliminación física

En México, Rubio había afirmado que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física, porque estos ya tienen asumido que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.

Rubio enfatizó que el presidente estadounidense designó como "narcoterrorista" a la banda venezolana Tren de Aragua, así como al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.

El dictador venezolano, por su parte, ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama "la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años".

Al calificar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Estados Unidos recurre a todo su arsenal legislativo aprobado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió enormemente su capacidad de vigilar a posibles objetivos y atacar letalmente en todo el mundo.

"Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Oriente Medio y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses", declaró a la prensa un alto consejero de Trump, Stephen Miller.

Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" en 2020 y este año lo acusó de encabezar el cartel de los Soles, que asegura guarda relación con el cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

