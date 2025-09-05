Exigen al régimen de Maduro fe de vida de yerno de Edmundo González Urrutia

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

CARACAS. - Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, exigió al régimen de Nicolás Maduro dar fe de vida de su esposo. Este viernes 5 de septiembre, Rafael Tudares cumple 241 días en desaparición forzada desde su detención el 7 de enero de este año.

"Rafael debería estar en casa, acompañando a nuestros niños, preparándolos para el próximo inicio de clases, como cualquier padre. Sin embargo, sigue desaparecido forzadamente. La vida cotidiana nos recuerda su ausencia. Queremos a Rafael en libertad y en paz" , sostuvo la hija del presidente electo de Venezuela.

Asimismo, Mariana González denunció que la desaparición forzada es un grave crimen contra los derechos humanos prohibido por la Constitución venezolana. Afirmó que sus hijos, Ignacio y Martina, no saben nada de su papá.

"La desaparición forzada de Rafael es una cruel tortura para ellos y los afecta. Es derecho de los niños crecer con su padre y no sufrir por su ausencia".

Delitos imputados

En junio pasado, un tribunal acordó el avance a juicio de Rafael Tudares por la presunta comisión de los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

La familia de Tudares insiste en que este preso político es inocente y ajeno “al conflicto político que lo mantiene privado de libertad”. Esto último en relación con el fraude del régimen chavistas en las presidenciales del 28 de julio de 2024 que, según los datos obtenidos por la oposición, ganó Edmundo González Urrutia.

La aprehensión del yerno de González Urrutia ocurrió tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato y cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa, actualmente excarcelado, y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

FUENTE: Con información de Mariana González /Infobae