Trump anuncia que Cumbre del G-20 2026 será en Miami

Donald Trump anunció el viernes que la cumbre de líderes del G-20 de 2026 se celebrará en Miami, Florida, un estado del sureste de Estados Unidos donde posee varias propiedades.
El anuncio del presidente Donald J. Trump surgen en medio de grandes movimientos y reajustes políticos en el mundo
El presidente estadounidense declaró a finales de julio que "probablemente" no asistiría a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de este año, prevista para noviembre de 2025 en Sudáfrica, país al que acusa de perseguir a la población blanca.
El encuentro del G-20 se realizará este año en Sudáfrica entre el 22 y el 23 de ese mes. Sudáfrica se ha unido a países que quieren destruir la hegemonía del dólar y de EEUU junto a China Irán, Brasil y otras naciones miembros del llamado BRICS.
El G-20, creado en 1999, es el principal foto de cooperación económica y finanicera internacional que reúne a las 20 economías más fuertes del mundo.
