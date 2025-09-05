viernes 5  de  septiembre 2025
NOTICIA

Trump anuncia que Cumbre del G-20 2026 será en Miami

El anuncio del presidente Donald J. Trump surgen en medio de grandes movimientos y reajustes políticos en el mundo

El alcalde de la Ciudad de Miami Francis Suárez dialoga con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, y en presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent

El alcalde de la Ciudad de Miami Francis Suárez dialoga con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, y en presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Donald Trump anunció el viernes que la cumbre de líderes del G-20 de 2026 se celebrará en Miami, Florida, un estado del sureste de Estados Unidos donde posee varias propiedades.

El presidente estadounidense declaró a finales de julio que "probablemente" no asistiría a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de este año, prevista para noviembre de 2025 en Sudáfrica, país al que acusa de perseguir a la población blanca.

Lee además
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El encuentro del G-20 se realizará este año en Sudáfrica entre el 22 y el 23 de ese mes. Sudáfrica se ha unido a países que quieren destruir la hegemonía del dólar y de EEUU junto a China Irán, Brasil y otras naciones miembros del llamado BRICS.

El G-20, creado en 1999, es el principal foto de cooperación económica y finanicera internacional que reúne a las 20 economías más fuertes del mundo.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que cesará la asistencia militar a países europeos geográficamente cercanos a Rusia

Un vuelo sucio

Luego de Marsee, ¿cuántos jugadores de los Marlins han ganado el Novato del Mes en MLB?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante arrestado durante la redada.
EEUU

Gran redada de migrantes acaba con 475 detenciones en fábrica de autos Hyundai en Georgia

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Te puede interesar

 El portaaviones lleva aviones de ala fija tipo F-18, y también helicópteros (ARCHIVO)
Escalada del conflicto

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS
MIGRACIÓN

Tribunal en EEUU mantiene temporalmente el TPS para más de 600,000 venezolanos

El alcalde de la Ciudad de Miami Francis Suárez dialoga con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, y en presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent
NOTICIA

Trump anuncia que Cumbre del G-20 2026 será en Miami

Instalaciones del nuevo centro de detenciòn llamado “Depósito de deportación” que se instaló en la Institución Correccional Baker, en Jacksonville, Florida
EEUU

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal