La suculenta oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla

El defensa español de Monterrey, Sergio Ramos, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Clausura de la Liga MX ante el Santos en el Estadio BBVA.

El nombre de Sergio Ramos ha irrumpido con fuerza en el panorama institucional del Sevilla FC tras conocerse la existencia de una oferta millonaria para hacerse con el control del club. La propuesta, que ya se encuentra en manos del consejo de administración, ha generado un profundo debate tanto dentro de la entidad como entre la afición sevillista.

Según ha desvelado The Athletic, la oferta estaría respaldada por un fondo de inversión estadounidense que pondría sobre la mesa 400 millones de euros para adquirir cerca del 100 % de las acciones del club. En esta operación, Sergio Ramos actuaría como imagen visible y cabeza del proyecto, aportando su nombre, liderazgo y vinculación emocional con la entidad en la que se formó como futbolista antes de dar el salto al Real Madrid .

La noticia ha provocado reacciones encontradas entre los aficionados. Una parte del sevillismo mantiene reticencias hacia el central por episodios del pasado y por su identificación con el eterno rival durante su etapa como madridista. Otros, en cambio, valoran positivamente que una figura de talla internacional esté dispuesta a implicarse en un momento delicado de la historia del club y a liderar un proyecto que aspire a devolver estabilidad deportiva e institucional.

De Leyenda del club a dueño

El principal escollo de la operación es la deuda del Sevilla, cifrada oficialmente en torno a 180 millones de euros, aunque algunos expertos apuntan a que podría ser mayor si se suman compromisos no reflejados directamente en balance, como los acuerdos con el fondo CVC y los préstamos suscritos con Goldman Sachs. Esta situación financiera obliga a los accionistas a estudiar con cautela la propuesta, ya que la oferta no contemplaría, por el momento, una ampliación de capital, a diferencia de otras iniciativas previas.

De hecho, uno de los fondos que mejor posicionados estaba en la compra del club, con una valoración de hasta 3.400 euros por acción, habría enfriado su interés precisamente por las discrepancias sobre la deuda a corto y largo plazo que arrastra la entidad nervionense.

En paralelo, El Confidencial ha revelado que junto a Sergio Ramos aparece Olimpia Strategic Solutions SL, una sociedad de reciente creación vinculada al sector aeronáutico y constituida en 2025 en el entorno del aeropuerto de Barajas. Esta empresa habría modificado su estructura de gobierno a finales del año pasado, pasando Ramos a figurar como representante del consejo de administración a través de compañías de su entorno empresarial.

Por ahora, la oferta es considerada preliminar y se mantiene bajo un estricto hermetismo mientras los accionistas analizan su viabilidad real. Sin embargo, el simple hecho de que Sergio Ramos encabece una propuesta de este calibre ya ha sacudido el tablero del Sevilla FC, abriendo un escenario inédito en el que una leyenda del fútbol español podría pasar del césped a los despachos para intentar cambiar el rumbo del club.