Tatis Jr. cumple otro sueño al uniformarse con República Dominicana en el Clásico Mundial

El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, durante una práctica de bateo, el 30 de septiembre de 2025.

Gracias a la presencia de jugadores como Fernando Tatis Jr. , República Dominicana arrancará la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol entre los grandes favoritos a levantar la corona, algo que la tierra de David Ortiz y Juan Marichal ya consiguió en 2013, cuando se impuso sobre Puerto Rico en la gran final del torneo.

Tatis Jr., una de las grandes figuras de los Padres de San Diego en las Grandes Ligas , formará parte de un conjunto repleto de estrellas, en el que también destacan nombres como Juan Soto , Vladimir Guerrero Jr. , Manny Machado y Ketel Marte , entre otros.

Esta será la primera ocasión en la que el guardabosques de los californianos tenga la oportunidad de participar en el prestigioso certamen, pues la edición de 2021 se canceló por la pandemia del COVID y en 2023 se encontraba cumpliendo una suspensión por utilizar sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

"Es un sueño hecho realidad", aseguró Tatis Jr., en declaraciones recogidas por el portal oficial de la MLB. "Es lo que quería de niño. Poder hacerlo ahora, en esta etapa de mi vida y mi carrera, es un momento especial. Es para lo que estoy hecho", añadió.

El oriundo de San Pedro de Macorís tenía apenas 14 años de edad cuando República Dominicana conquistó el cetro del torneo en 2013, pero Tatis Jr. recuerda muy bien haber visto todos los encuentros por televisión en ese entonces.

"No perdimos ni uno. Eso fue grande de verdad. Pero si hay un equipo de República Dominicana que puede hacerlo de nuevo, somos nosotros ahora mismo. Somos capaces de igualar ese rendimiento", expresó.

A sacarse la espinita

Quisqueya viene de una gran decepción en el certamen previo, en el que quedó eliminada en la primera ronda; sin embargo, lejos de verlo como algo negativo en la actualidad, Tatis Jr. y el resto de sus compañeros planean utilizarlo como motivación para causar estragos en esta oportunidad.

"Va a ser una experiencia hermosa", señaló el paleador, que está muy al tanto de que Estados Unidos, también repleto de luminarias, y el campeón defensor Japón iniciarán como los máximos favoritos. "Son muy buenos, pero les vamos a ganar".