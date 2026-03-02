Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

MADRID. - El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró el lunes que Estados Unidos no está utilizando las bases militares situadas en su territorio para sus operaciones contra Irán , a las que España se opone.

"De toda la información que yo tengo, las bases no se están utilizando, por supuesto, para esta operación militar", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en la televisión pública. Esto en referencia a las instalaciones militares de Rota y Morón, en Andalucía (sur), cuyo uso por parte de Estados Unidos está previsto, bajo ciertas condiciones, en un acuerdo.

Añadió: "El Gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas". El socialista Pedro Sánchez, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los cuales calificó como "intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional".

Estados Unidos opera en estas bases en el marco de un acuerdo de utilización conjunta, aunque siguen bajo soberanía española.

La ministra de Defensa del régimen socialista español, Margarita Robles, dijo que "las bases no van a prestar apoyo, más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario".

Israel reacciona

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, increpó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

"¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", cuestionó en X.

El funcionario recogió una publicación de la Embajada de Irán en España en la que traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU.

Convocan a embajador de Irán

Este mismo lunes, el ministro José Manuel Albares convocó al embajador de Irán en España, Reza Zabib, al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

Durante la convocatoria, le transmitió a Zabib "la condena tajante" de España por los "ataques indiscriminados e injustificados" contra países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la región, puesto que constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como de la soberanía e integridad de dichos países".

Posición del Reino Unido

El Reino Unido rechazó estar "en guerra", después de que una base británica fuera atacada por drones iraníes en Chipre, tras la decisión de Londres de autorizar a Washington a usar sus complejos militares contra Irán.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump reprochó al primer ministro británico, Keir Starmer, haber tardado "demasiado" en permitir a su país utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico.

"Estamos muy decepcionados con Keir" Starmer, declaró el presidente estadounidense en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

Los drones de fabricación iraní que tuvieron como objetivo la base británica fueron enviados desde el Líbano, probablemente lanzados por Hezbolá, indicó una fuente gubernamental chipriota.

El primer ministro laborista defendió este lunes en el Parlamento su decisión de mantener a Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido", dijo Starmer en la Cámara de los Comunes.

El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes. Sin embargo, Starmer reafirmó que Londres no participará "en acciones ofensivas en Irán".

La decisión de permitir a Estados Unidos usar bases británicas reavivó el espectro de la guerra en Irak, en 2003, que motivó críticas en el Reino Unido.

