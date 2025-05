Lanzador de los Marlins registra el primer "inning inmaculado" del año

La temporada 2025 de las Grandes Ligas no vislumbra ser una en la que los Marlins de Miami rompan muchos récords o consigan una buena cantidad de hazañas; sin embargo, Cal Quantrill ya se encargó de que la institución estampe su nombre en registros positivos en el vigente torneo, al convertirse el domingo en el primer lanzador de las mayores con una "entrada inmaculada" en este torneo.

Pero eso fue exactamente lo que hizo el canadiense en el cuarto inning de la victoria de los Marlins por 5-1 sobre los Rays el domingo en el LoanDepot Park, cuando ponchó a Jonathan Aranda, Christopher Morel y Kameron Misner con un combinado de nueve pitcheos (todos strikes).

Aranda y Misner hicieron swings fallidos a rectas cortadas para poncharse, mientras que Morel vio pasar una bola rápida de cuatro costuras en la esquina de afuera de la zona de strike para regresar guillotinado al dugout.

"(El receptor Liam Hicks) se veía más emocionado de lo habitual", señaló Quantrill en declaraciones para el portal oficial de los Marlins. "Básicamente yo até los cabos cuando estaba camino hacia el dugout. Un lindo logro. El hecho de que haya llegado con una victoria lo hace todo aún mejor", añadió.

Por su parte, Hicks confesó que en todo momento estuvo al tanto de lo que estaba por conseguir el diestro.

"Estaba bastante seguro, porque estaba pensando un poco sobre eso durante el inning. Así que sí, me quedé con la pelota", indicó el careta. "No la lancé hacia tercera y me fui hacia el dugout. Tenía que confirmarlo con el cuerpo de coaches".

Para los libros de historia

Quantrill, de 30 años de edad, se convirtió en el primer lanzador en las Grandes Ligas en conseguir dicha gesta desde que lo hiciera el también derecho Ryan Pepiot, justamente de los Rays, el 18 de septiembre de 2024 ante los Medias Rojas de Boston.

Asimismo, el veterano también es el segundo brazo de los Marlins en hacerlo a lo largo de la historia, siguiendo los pasos del zurdo Jesús Sánchez el 13 de septiembre de 1998 contra los Bravos de Atlanta. Fue el "inning inmaculado" número 118 dentro de los registros de la gran carpa.