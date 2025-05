Salvador Pérez se acerca a los 300 jonrones y piensa en su legado

"Gracias a Dios por mantenerme saludable, por hacer lo que me gusta todos los días", expresó el careta, quien recientemente superó los 275 cuadrangulares, cifra que lo posiciona como uno de los venezolanos con más jonrones en la historia, solo superado por Eugenio Suárez entre los activos (288 al momento de escribir esta nota).

Pérez también reaccionó con orgullo a las palabras de José Altuve, quien lo definió como el “caballo” de Venezuela tras el retiro de Miguel Cabrera.

“Yo digo lo mismo, pero al contrario, hacia Altuve. Lo que ha hecho es impresionante y lo que va a seguir haciendo también. Con el favor de Dios va a llegar a esos 3.000 hits”, dijo en una conversación exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Quiero jugar en Venezuela, hasta por los que me critican”

Sobre el honor de ser capitán de la selección venezolana en futuras competiciones como el Clásico Mundial de Béisbol, Pérez prefirió mantener la cautela. “Eso es una decisión de Omar (López, mánager de la selección). Hay muchos nombres que podrían ser capitanes: Eugenio Suárez, Pablo López, el mismo Altuve. Lo importante es que hay talento y liderazgo de sobra”, afirmó.

Uno de los temas que más entusiasma al receptor valenciano es la posibilidad de volver a jugar en Venezuela, algo que ha expresado en múltiples ocasiones.

“Estoy súper contento, lo he dicho millones de veces: quiero jugar por muchas razones, por el Caracas, por mi mamá, por la fanaticada… hasta por los que me critican. Yo sé que también me van a pedir una foto por allá”, dijo entre risas.

Sin embargo, dejó claro que todo dependerá de su estado físico al final de la temporada de MLB: “La clave es terminar saludable”.

El legado

Consultado sobre el futuro del béisbol venezolano detrás del plato, Salvador fue generoso en sus elogios: “William Contreras, Gabriel Moreno, Francisco Álvarez... hay muchos receptores venezolanos jóvenes con talento. Llamar un juego no es fácil, son casi 200 pitcheos todas las noches. Pero estos muchachos lo hacen muy bien. Cualquiera de ellos puede igualar o incluso superar lo que yo he hecho”.

En cuanto al notable aumento en la calidad y cantidad de receptores en Venezuela durante la última década, Pérez explicó que se trata de una cuestión de vocación y pasión. “Para ser cátcher, te tiene que gustar. Estar ahí abajo, recibir un foul, un pelotazo… tienes que quedarte en el juego. Si te gusta de verdad, lo haces con amor y se te hace más fácil”, dijo.

Con una carrera que ya luce con méritos para el Salón de la Fama, Pérez continúa sumando capítulos a una trayectoria que enorgullece a Venezuela.

Su compromiso con el juego, su admiración por sus colegas y su deseo de regresar al país lo ratifican como una de las figuras más queridas y respetadas del béisbol latinoamericano.