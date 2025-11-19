LeBron James descarta jugar en Los Ángeles 2028 y Stephen Curry lo ve improbable

El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025.

LOS ÁNGELES.- LeBron James descartó integrar la selección de Estados Unidos que competirá ante su público en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, mientras que Stephen Curry consideró poco probable su participación en ese torneo.

James y Curry, de 40 y 37 años, fueron compañeros el año pasado en la victoria del "Team USA" en los Juegos de París, donde le arrebataron la medalla de oro a la anfitriona Francia en una memorable final.

BALONCESTO Patrón de la Euroliga asegura que la NBA en Europa sería "una mala noticia"

Baloncesto Michael Jordan critica el “load management” y recuerda su legendario “Flu Game” en la NBA

La estrella de los Lakers de Los Ángeles, que llegaría con 43 años a la siguiente cita olímpica, reconoció en su podcast "Mind the Game" que no hay posibilidades de que pelee por una cuarta presea dorada.

"Ya conoces mi respuesta", dijo 'King' James a Steve Nash, el otro presentador del podcast, al mencionar la posibilidad de una despedida olímpica en casa.

LeBron James (13).jpg LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025. AFP

"Ni siquiera lo preguntes. Lo estaré viendo desde Los Cabos... Yo ya terminé", afirmó.

Por su parte, Curry, la figura invitada en ese episodio, no cerró del todo la puerta, pero sí expresó serias dudas de que pueda participar.

"Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho", respondió el líder de los Warriors de Golden State, principal verdugo de Francia en la final de París con 24 puntos y varios triples estratosféricos.

"No podemos superar lo que acabamos de hacer", señaló James. "No podemos superar eso... Literalmente jugamos contra Francia en París en la final".

Militao sufre lesión muscular

El defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militao, sufre una lesión en su aductor de la pierna derecha, reveló este miércoles el club blanco, sin precisar el tiempo de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy (miércoles) a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha", señalaron los merengues en un comunicado.

En el amistoso de Brasil contra Túnez el martes en Lille (Francia), que acabó en empate a uno, el jugador madridista sintió un pinchazo en el minuto 58, motivo por el que pidió el cambio.

En la primera mitad, ya sintió molestias en su pierna, pero optó por continuar. Sin embargo, tras la reanudación, Militao dijo basta tras dar un pase a un compañero.

FUENTE: AFP