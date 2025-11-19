miércoles 19  de  noviembre 2025
DEPORTES

LeBron James descarta jugar en Los Ángeles 2028 y Stephen Curry lo ve improbable

Las estrellas de la NBA, LeBron James y Stephen Curry, fueron compañeros el año pasado en la victoria del "Team USA" en los Juegos Olímpicos de París

El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025.

El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- LeBron James descartó integrar la selección de Estados Unidos que competirá ante su público en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, mientras que Stephen Curry consideró poco probable su participación en ese torneo.

James y Curry, de 40 y 37 años, fueron compañeros el año pasado en la victoria del "Team USA" en los Juegos de París, donde le arrebataron la medalla de oro a la anfitriona Francia en una memorable final.

Lee además
Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing, observa durante la carrera Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series en el Darlington Raceway el 31 de agosto de 2025 en Darlington, Carolina del Sur. 
Baloncesto

Michael Jordan critica el “load management” y recuerda su legendario “Flu Game” en la NBA
Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse, el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.
BALONCESTO

Patrón de la Euroliga asegura que la NBA en Europa sería "una mala noticia"

La estrella de los Lakers de Los Ángeles, que llegaría con 43 años a la siguiente cita olímpica, reconoció en su podcast "Mind the Game" que no hay posibilidades de que pelee por una cuarta presea dorada.

"Ya conoces mi respuesta", dijo 'King' James a Steve Nash, el otro presentador del podcast, al mencionar la posibilidad de una despedida olímpica en casa.

LeBron James (13).jpg
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

"Ni siquiera lo preguntes. Lo estaré viendo desde Los Cabos... Yo ya terminé", afirmó.

Por su parte, Curry, la figura invitada en ese episodio, no cerró del todo la puerta, pero sí expresó serias dudas de que pueda participar.

"Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho", respondió el líder de los Warriors de Golden State, principal verdugo de Francia en la final de París con 24 puntos y varios triples estratosféricos.

"No podemos superar lo que acabamos de hacer", señaló James. "No podemos superar eso... Literalmente jugamos contra Francia en París en la final".

Militao sufre lesión muscular

El defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militao, sufre una lesión en su aductor de la pierna derecha, reveló este miércoles el club blanco, sin precisar el tiempo de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy (miércoles) a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha", señalaron los merengues en un comunicado.

En el amistoso de Brasil contra Túnez el martes en Lille (Francia), que acabó en empate a uno, el jugador madridista sintió un pinchazo en el minuto 58, motivo por el que pidió el cambio.

En la primera mitad, ya sintió molestias en su pierna, pero optó por continuar. Sin embargo, tras la reanudación, Militao dijo basta tras dar un pase a un compañero.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

LeBron James se perderá la gira de cinco partidos de los Lakers por lesión ciática

Juego de Estrellas 2026 de la NBA enfrentará a equipos de EEUU y del Mundo

Sudáfrica quiere organizar los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
MERCADO BURSáTIL

Caen los precios del petróleo por negociaciones y el alza del dólar

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles