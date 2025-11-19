Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

WASHINGTON — Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos; podría contemplar que Kiev tendría que ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles una fuente conocedora del caso.

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania. Sin embargo, sus esfuerzos hasta ahora no han fructificado; tanto Ucrania como Rusia hasta ahora no parecen ceder.

El plan explicado por este alto cargo parece alinearse con las demandas de máximos de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación.

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

También indica que Ucrania deberá renunciar a su armamento de largo alcance, afirmó.

¿Y Rusia?

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", dijo esta fuente. Tampoco está claro qué haría Rusia a cambio de estas concesiones, agregó.

El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El Kremlin no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz.

Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, en gran parte destruido por los combates.

Una de sus principales exigencias para la paz es conservar las zonas del este y el sur de Ucrania que controla y exige a Kiev ceder más.

En 2022, Moscú reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también se anexionó la península de Crimea en 2014 —durante la administración del demócrata Barack Obama—, y la domina por completo.

El Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a participar en una cumbre con Trump para dialogar sobre la guerra en Ucrania. El encuentro podría realizarse en Hungría.

FUENTE: Con informaciòn de AFP