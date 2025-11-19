miércoles 19  de  noviembre 2025
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó la fuente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.&nbsp;

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONUcrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos; podría contemplar que Kiev tendría que ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles una fuente conocedora del caso.

El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania. Sin embargo, sus esfuerzos hasta ahora no han fructificado; tanto Ucrania como Rusia hasta ahora no parecen ceder.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
Guerra en Ucrania

Rusia anuncia estar abierta a una cumbre entre Putin y Trump a partir de los "resultados" de Alaska
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Legislación

Trump advierte de sanciones "severas" contra "cualquier país" que haga negocios con Rusia

El plan explicado por este alto cargo parece alinearse con las demandas de máximos de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación.

El borrador estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

También indica que Ucrania deberá renunciar a su armamento de largo alcance, afirmó.

¿Y Rusia?

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", dijo esta fuente. Tampoco está claro qué haría Rusia a cambio de estas concesiones, agregó.

El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El Kremlin no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz.

Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, en gran parte destruido por los combates.

Una de sus principales exigencias para la paz es conservar las zonas del este y el sur de Ucrania que controla y exige a Kiev ceder más.

En 2022, Moscú reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también se anexionó la península de Crimea en 2014 —durante la administración del demócrata Barack Obama—, y la domina por completo.

El Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a participar en una cumbre con Trump para dialogar sobre la guerra en Ucrania. El encuentro podría realizarse en Hungría.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Los Menor3s, Mazzari y Puche unen sus talentos en el sencillo "Jirahara"

Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia ejercida por su pareja o sexual

China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU