miércoles 12  de  noviembre 2025
BALONCESTO

Juego de Estrellas 2026 de la NBA enfrentará a equipos de EEUU y del Mundo

La 75 edición del Juego de Estrellas de la NBA contará con un torneo triangular que disputarán dos equipos de jugadores estadounidenses y un equipo mundial

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La 75 edición del Juego de Estrellas de la NBA, que se celebrará en febrero de 2026, contará con un torneo triangular que disputarán dos equipos de jugadores estadounidenses y un equipo mundial compuesto por talentos extranjeros, anunció este martes la liga.

El torneo, que constará de cuatro partidos de 12 minutos cada uno, se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome, la cancha de los Clippers de Los Ángeles, inaugurada el año pasado en Inglewood, vecino al aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Dos equipos se enfrentarán en el partido. El restante jugará primero contra el ganador y luego contra el perdedor del encuentro inaugural.

La final enfrentará a los dos mejores equipos según su récord de victorias o la diferencia de puntos.

Cada equipo tendrá un mínimo de ocho jugadores, por lo que el proceso de selección para el Juego de Estrellas, que elegirá a 24 jugadores (12 de cada conferencia), se modificará para que todos los atletas sean seleccionados independientemente de su posición.

"Me encanta", dijo la exestrella de la liga, Carmelo Anthony.

"Los jugadores están acostumbrados al básquet sin posiciones fijas. Se pueden ver cinco bases en la cancha. Me encanta la idea de que los mejores jugadores sean elegidos para el All-Star Game", agregó Melo.

"Aporta emoción. Le devuelve mucha esencia al juego. El Juego de Estrellas debería contar con los mejores jugadores, sin importar su posición".

Otra exestrella de la NBA, Vince Carter, señaló lo difícil que podría ser la clasificación para los pívots talentosos, dado que muchos equipos cuentan con bases y escoltas muy habilidosos.

"Ahora, para los pívots es mucho más difícil", dijo Carter.

"Es más difícil para un pívot tener una oportunidad porque hay muchos bases excelentes en la liga".

"Va a ser complicado para un pívot entrar en esa lista de 24 jugadores", añadió 'Air' Carter.

Cinco jugadores, que serán considerados titulares, serán seleccionados de cada conferencia (Este y Oeste).

Proceso de selección

Los aficionados tendrán el 50% de los votos, los jugadores el 25% y un panel de periodistas el 25% restante.

Siete jugadores de cada conferencia, que oficiarán de suplentes, serán seleccionados por los entrenadores jefes de los equipos de la NBA.

El proceso para asignar a los jugadores estadounidenses a uno u otro equipo se determinará más adelante, informó la NBA.

Si la votación no logra seleccionar 16 jugadores estadounidenses y ocho extranjeros, el comisionado de la NBA, Adam Silver, elegirá a jugadores adicionales para completar ambos grupos y alcanzar el mínimo requerido.

El Juego de Estrellas de la NBA de 2025 contó con la participación de jugadores extranjeros como Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, estrella canadiense y actual Jugador Más Valioso de la NBA; el pívot francés Victor Wembanyama de San Antonio; su par serbio Nikola Jokic de Denver; el pívot griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, el alero camerunés Pascal Siakam de Indiana y el pívot turco Alperen Sengun de Houston.

FUENTE: AFP

