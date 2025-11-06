LeBron James se perderá la gira de cinco partidos de los Lakers por lesión ciática

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

Los Angeles Lakers no contarán con LeBron James durante su próxima gira de cinco partidos fuera de casa, según informó ESPN a través del periodista Dave McMenamin. El veterano alero continúa recuperándose de una afección ciática que lo ha mantenido fuera desde el inicio de la temporada 2025-26.

El máximo anotador histórico de la NBA , de 40 años, no ha disputado ningún encuentro en la presente campaña. Los Lakers lo descartaron a mediados de octubre por un periodo estimado de tres a cuatro semanas debido a molestias en la parte baja de la espalda y el costado derecho.

A pesar de su ausencia, James sigue entrenando por su cuenta y, según el reporte, avanza en su proceso de rehabilitación con miras a reincorporarse pronto a las prácticas de cinco contra cinco.

“Obviamente, esto debe seguir progresando según todos sus protocolos de regreso a la competencia”, explicó el entrenador JJ Redick.

“No tenemos una fecha exacta, pero esperamos que en la segunda o tercera semana de noviembre ya haya completado todas las etapas necesarias para volver”.

LeBron James (14).jpg El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025. AFP

El calendario marca que los Lakers iniciarán su gira este sábado contra los Atlanta Hawks, para luego medirse con los Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks.

De cumplirse el cronograma estimado, LeBron podría reaparecer el 18 de noviembre, cuando los Lakers reciban a los Utah Jazz, en lo que sería el 15º partido de la temporada regular.

Su regreso tendría un significado histórico, ya que James se convertirá en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA, superando el récord que actualmente comparte con Vince Carter.

Por ahora, el equipo angelino mantiene un sólido inicio de campaña con récord de 6-2, a la espera de recibir este miércoles a Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs en el Crypto.com Arena.