Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

MIAMI. - La reciente declaración de culpabilidad de Kunal Mehta, conocido como ‘Papa’, ‘El Contador’ y ‘Shrek’, en una masiva conspiración de robo de criptomonedas reveló profundas conexiones con el estado de Florida.

Mehta, de 45 años, admitió su papel en el lavado de al menos 25 millones de dólares para una organización que, mediante ingeniería social, sustrajo cientos de millones de dólares en criptomonedas a víctimas a lo largo de Estados Unidos.

Si bien el caso es de alcance nacional, la investigación y las actividades de la red tienen un marcado epicentro en el sur de Florida.

Epicentro de lujo y operaciones

Según documentos judiciales, la empresa criminal estaba compuesta por individuos de varios estados, incluyendo Florida.

La Oficina de Campo del FBI en Miami jugó un papel de apoyo operativo y de investigación "significativo" en el desmantelamiento de esta red.

Uno de los co-conspiradores, Malone Lam, de 20 años, fue arrestado en Miami y es acusado de participar en el robo de más de 4,100 Bitcoin.

Las ganancias ilícitas se blanqueaban a través de compras extravagantes en diferentes ciudades, donde los miembros de la conspiración alquilaban mansiones de lujo, según las pesquisas.

Se asegura que los implicados gastaban hasta 500.000 dólares en una sola noche en clubes nocturnos y adquirían una flota de al menos 28 vehículos de alta gama, incluyendo Lamborghinis, Rolls Royce y Ferraris.

Mehta facilitaba estas compras registrando los vehículos a nombre de sus empresas fantasma para ocultar a los verdaderos propietarios, de acuerdo con las investigaciones.

Ostentación

Durante las pesquisas, el FBI allanó una lujosa mansión frente al mar en Miami vinculada a Malone Lam. Además, la agencia incautó varios autos de lujo en una operación que sorprendió a los vecinos.

Incluso después de su arresto, se alega que Lam continuó dirigiendo a miembros del grupo para que compraran y entregaran bolsos de lujo a su novia en la ciudad.

El caso de Kunal Mehta, el octavo acusado en declararse culpable, pone de manifiesto cómo Florida, y en particular Miami, se ha convertido en un centro neurálgico para actividades ilícitas asociadas a las criptomonedas.