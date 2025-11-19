miércoles 19  de  noviembre 2025
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Tras la condena, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes, incluyendo los cedidos

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.

Cristina Fernández de Kirchner cumple desde junio seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015, período en que gobernó su marido, ahora fallecido, Néstor Kirchner, y luego ella.

Tras la condena, en la que se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes, según el fallo obtenido este miércoles por la AFP.

La medida busca "restituir los bienes ilícitamente obtenidos —y sus derivados— al Estado como legítimo propietario, y al mismo tiempo reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva", indica el texto.

Hasta los bienes cedidos a sus hijos

El fallo resuelve, entre otros, la confiscación de una propiedad de Kirchner en Santa Cruz y añade a la lista 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

También ordena la ejecución de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien ya cumple condena por la llamada causa "Vialidad" sobre el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

El tribunal comunicó la decisión a la Corte Suprema, que deberá definir si alguno de los inmuebles decomisados se destina a uso del Poder Judicial o va a subasta.

Un abogado de Kirchner en esta causa no respondió la solicitud de comentarios.

Causa "Cuadernos"

Entretanto, la expresidenta (2007-2015) y también exvicepresidenta (2019-2023) enfrenta desde el 6 de noviembre un juicio por la llamada causa "Cuadernos", considerado el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.

Allí se la acusa de liderar una asociación ilícita y de cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales.

La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios, y las audiencias se realizan por Zoom, porque no hay una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para dar cabida a todos los involucrados y sus abogados, según la prensa local.

Con tobillera electrónica, Kirchner recibe en su apartamento a políticos aliados, saluda desde el balcón a sus simpatizantes y publica en la red X sus críticas a la política liberal del presidente Javier Milei.

"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", escribió Kirchner, de 72 años, al iniciarse este nuevo proceso. "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo", dijo la sentenciada por corrupción.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
La redención como política de estado III. Justicia Transicional

Justicia militar evalúa procedimiento en bombardeo ejecutado bajo órdenes de Gustavo Petro

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

