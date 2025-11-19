miércoles 19  de  noviembre 2025
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, personas que estaban en el público grabando compartieron los videos

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar. El hecho ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, país anfitrión de la septuagésima edición del concurso de belleza.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

Lee además
Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
JUSTICIA

Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos
Embed
@pagina7chile La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, la Dra. Gabrielle Henry, preocupó al público y a los asistentes, tras sufrir una inesperada caída durante la Competencia Preliminar del certamen. El incidente ocurrió en pleno escenario y rápidamente generó revuelo en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su inquietud por el estado de la candidata. La naturaleza exacta de la caída —si se desmayó, tropezó o sufrió alguna lesión— aún no se confirma. Lo que sí quedó registrado fue la reacción inmediata del equipo médico, que corrió en su auxilio apenas ocurrió el hecho, dejando en evidencia la gravedad del momento. : @meekiimodez #MissUniverse #MissUniverse2025 #GabrielleHenry #Jamaica #Página7 #Página7Chile sonido original - Página 7 Chile

La candidata fue sacada del recinto en una camilla.

Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, personas que estaban en el público grabando compartieron los videos y se ha viralizado en redes sociales.

Ni la plataforma oficial del certamen ni la cuenta de la candidata, quien ha destacado en los eventos previos a la gala final, han dado parte médico de la modelo.

Embed

Temas
Te puede interesar

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

Reino Unido activa ofensiva contra revendedores de entradas de conciertos

Daniel Radcliffe envía carta a actor que interpreta a Harry Potter en nueva serie

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
EEUU

Congreso vota a favor de publicar archivos de investigación a Epstein, otra "cortina de humo" de los demócratas

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, respalda a Gelien Castillo y William Marrero al Concejo. 
NUEVO ÓRGANO LEGISLATIVO

Hialeah: Bryan Calvo anuncia respaldo a Gelien Pérez y William Marrero para el Concejo y llama a "unificar el gobierno"

Te puede interesar

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Por Daniel Castropé
Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein