Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025 , sufrió una caída durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar. El hecho ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, país anfitrión de la septuagésima edición del concurso de belleza.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, la Dra. Gabrielle Henry, preocupó al público y a los asistentes, tras sufrir una inesperada caída durante la Competencia Preliminar del certamen. El incidente ocurrió en pleno escenario y rápidamente generó revuelo en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su inquietud por el estado de la candidata. La naturaleza exacta de la caída —si se desmayó, tropezó o sufrió alguna lesión— aún no se confirma. Lo que sí quedó registrado fue la reacción inmediata del equipo médico, que corrió en su auxilio apenas ocurrió el hecho, dejando en evidencia la gravedad del momento.

La candidata fue sacada del recinto en una camilla.

Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, personas que estaban en el público grabando compartieron los videos y se ha viralizado en redes sociales.

Ni la plataforma oficial del certamen ni la cuenta de la candidata, quien ha destacado en los eventos previos a la gala final, han dado parte médico de la modelo.