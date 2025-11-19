miércoles 19  de  noviembre 2025
LeBron James celebra con victoria su récord de 23 temporadas en la NBA

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, anotó 11 puntos y repartió 12 asistencias, dejando el peso ofensivo en los hombros de Luka Doncic

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- LeBron James se convirtió en el primer basquetbolista que compite en 23 temporadas de la NBA al debutar en el triunfo del martes de los Lakers de Los Ángeles 140-126 ante los Jazz de Utah.

'King James', coleccionista de todo tipo de récords, dejó una buena impresión física en sus 30 minutos en pista.

El alero anotó 11 puntos y repartió 12 asistencias, dejando el peso ofensivo en los hombros de Luka Doncic, que terminó con 37 tantos y 10 asistencias.

"Fue mi primer juego en bastante tiempo, casi siete meses (...). Todo lo que ocurrió esta noche fue como esperaba", declaró LeBron a la prensa.

"Fue un poco inestable al principio, obviamente eso era esperable, pero a medida que el juego avanzaba mi desempeño mejoró mucho", señaló. "Me sentí feliz por la forma en que pude mantenerme al nivel de los chicos".

LeBron, que en diciembre cumplirá 41 años, estuvo apartado de los 14 primeros partidos del curso debido a una ciática. Sin su líder, los Lakers exhibieron un rendimiento mejor de lo esperado con 10 victorias y cuatro derrotas.

Las expectativas para su debut fueron creciendo en los últimos días hasta que este martes, a solo una hora del salto inicial ante Utah, los Lakers confirmaron que estaba listo para el regreso.

Máximo anotador histórico de la NBA y cuatro veces campeón, LeBron es ahora el único jugador que ha disputado 23 temporadas, rompiendo el empate en longevidad que sostenía con el retirado Vince Carter, que jugó 22 campañas.

Triunfo con remontada

El alero fue recibido con una enorme ovación por el público angelino cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes en los prolegómenos del juego.

Le costó entrar en ritmo una vez iniciada la acción, pero, a ocho minutos del descanso, estrenó su casillero con un triple y después se aseguró de no perder su racha de 1.293 partidos consecutivos con al menos 10 puntos.

La escasa intensidad defensiva de los Lakers los hizo avanzar a remolque de los Jazz, liderados por el joven Keyonte George (33 puntos), quien no había nacido cuando LeBron debutó en la NBA en 2003.

Los Lakers se fueron al descanso cuatro puntos abajo, pero reaccionaron rápidamente de la mano de Doncic, que sumó 17 puntos en el tercer cuarto.

Un parcial de 21-5 permitió a los locales afrontar con comodidad el último cuarto. LeBron se retiró a descansar a falta de seis minutos y disfrutó a lo grande desde el banco cuando su hijo Bronny anotó un triple.

"Creo que para ser su primer partido se vio increíble", le alabó Doncic. "Va a seguir entrando en ritmo y nos va a ayudar mucho".

FUENTE: AFP

