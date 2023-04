Tomó hasta que el juego número 1230 y último del año fue final, pero el playoff de la Conferencia Oeste y el grupo de play-in finalmente están establecidos, destacados por Los Angeles Clippers y el campeón defensor Golden State Warriors que se toman unos días de descanso sabiendo que ' re oficialmente en la postemporada.

Los Clippers vencieron a Phoenix para asegurar el sembrado No. 5, y un enfrentamiento de primera ronda con Suns. Golden State tuvo su juego de mayor puntuación en casi 33 años en camino a derrotar a Portland 157-101 y asegurar el sembrado No. 6, dando a los Warriors un lugar automático en los playoffs y un enfrentamiento de primera ronda con Sacramento.

Golden State lideró hasta 59 en ese juego, la mayor ventaja de cualquier equipo en toda la temporada.

Stephen Curry (1).jpg Stephen Curry de los Warriors de Golden State voltea a las gradas durante la ceremonia previa al juego contra los Knicks de Nueva York, el martes 20 de diciembre de 2022. AP Foto/Frank Franklin II

“Estamos jugando en Sacramento, obviamente. Son un gran equipo, han tenido una temporada increíble y se necesitará todo para vencerlos cuatro veces, especialmente comenzando como visitantes”, dijo el escolta de los Warriors, Stephen Curry. “Pero nos encanta la oportunidad que tenemos frente a nosotros”.

James y el No. 7, por ahora, Los Angeles Lakers tendrán dos oportunidades de ingresar a los playoffs, comenzando con el juego de entrada del martes contra el No. 8 Minnesota. Si los Lakers pierden ese juego, tendrán otra oportunidad el viernes contra el ganador del juego del miércoles entre el No. 9 New Orleans y el No. 10 Oklahoma City.

"Para nosotros, es bueno que no tengamos que viajar", dijo James después de que los Lakers terminaron su temporada regular con una victoria en casa sobre Utah. “Hemos viajado mucho últimamente. Es bueno que nos quedemos aquí, pero no deberíamos ponernos cómodos. Tenemos que mantenernos al límite”.

LeBron James (2).jpg El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, lanza el balón frente a Justin Holiday y Kyrie Irving de los Mavericks de Dallas en el encuentro del domingo 26 de febrero del 2023. AP Foto/LM Otero

El ganador de los Lakers-Timberwolves obtiene el No. 2 Memphis en la Ronda 1; el ganador del juego de play-in del Oeste del viernes comenzará los playoffs el próximo domingo en el No. 1 Denver.

Ningún equipo en el Oeste ha tenido un mejor récord desde la pausa del Juego de Estrellas que los Lakers, que terminaron 16-7 en la recta final, incluso con James fuera de juego durante aproximadamente la mitad de esa racha por una lesión.

Minnesota aseguró el sembrado No. 8 (y dos oportunidades en los playoffs) al vencer a New Orleans 113-108.

Fue el último juego que terminó en la liga esta temporada, aunque para Gobert terminó temprano. Le lanzó un puñetazo a Kyle Anderson, su compañero de equipo, después de palabras acaloradas durante un tiempo muerto en la primera mitad, no regresó al juego y Minnesota también perdió a Jaden McDaniels por una lesión en la mano derecha después de que pareció golpear una pared.

https://twitter.com/PasionBasketNBA/status/1645164762370658304 Rudy Gobert le acaba de pegar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson pic.twitter.com/26PdFfR54E — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 9, 2023

“Tomamos la decisión de enviar a Rudy Gobert a casa después del incidente en el segundo cuarto”, dijo el presidente de los Timberwolves, Tim Connelly, en un comunicado posterior al juego. “Su comportamiento en la banca fue inaceptable y continuaremos manejando la situación internamente”.

Pareció haber progreso en ese frente rápidamente, con el veterano de los Wolves, Mike Conley, sugiriendo que el equipo está listo para seguir adelante.

“Vamos a necesitar de todos nosotros”, dijo Conley.

Gobert también intervino el domingo por la noche, tuiteando: “Las emociones sacaron lo mejor de mí hoy. No debí haber reaccionado de la forma en que lo hice sin importar lo que se dijera. Quiero disculparme con los fanáticos, la organización y particularmente con Kyle, quien es alguien a quien realmente amo y respeto como compañero de equipo”.

Si los Timberwolves hubieran perdido ese juego, habrían sido el sembrado No. 9 en el Oeste. Había 16 formas posibles en que los sembrados 5-6-7-8-9 en el grupo Oeste podrían haber ido el domingo, y los Pelicans tenían la oportunidad de terminar tan alto como el No. 5. En cambio, se conformaron con el No. 9.

Los enfrentamientos de postemporada de la Conferencia Este se establecieron antes del domingo. El No. 7 Miami juega contra el No. 8 Atlanta el martes, y el No. 9 Toronto juega contra el No. 10 Chicago el miércoles. El ganador de los Heat-Hawks avanza para jugar contra el No. 2 Boston en la Ronda 1; el ganador de los Raptors-Bulls jugará contra el perdedor de los Heat-Hawks el viernes por la oportunidad de jugar contra el No. 1 Milwaukee en la primera ronda.

heathaslem.jpg El alero del Heat de Miami, Udonis Haslem, a la izquierda, con el centro Bam Adebayo, a la derecha, mientras le presentan una mecedora durante una ceremonia antes de un partido de baloncesto de la NBA contra el Orlando Magic, el domingo 9 de abril de 2023 en Miami. AP/Lynne Sladky

El No. 3 Filadelfia jugará contra el No. 6 Brooklyn, y el No. 4 Cleveland se enfrentará al No. 5 Nueva York.

FUENTE: AP