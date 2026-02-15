domingo 15  de  febrero 2026
"No tengo idea" de mi futuro, asegura LeBron James

El astro LeBron James se convertirá en agente libre al final de este curso y entre sus opciones está la de renovar con los Lakers, otro equipo o el retiro

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

INGLEWOOD.- A punto de disputar su 22º Juego de Estrellas, LeBron James afirmó este domingo que no ha tomado una decisión sobre su futuro en la NBA más allá de esta temporada con los Lakers de Los Ángeles.

"King" James, de 41 años, se convertirá en agente libre al final de este curso y entre sus opciones está la de renovar su compromiso con los Lakers, unirse a otro equipo o emprender la retirada.

"Sí, quiero vivir", dijo el alero al ser preguntado si tenía definidos sus planes para la próxima campaña.

"Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No sé, no tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo", zanjó el máximo anotador histórico de la liga de básquet.

Esta campaña James luce unos formidables promedios de 22 puntos y 7,1 asistencias y sigue protagonizando noches históricas, como la del pasado jueves cuando se convirtió en el jugador más veterano en lograr un triple doble.

LeBron James (12).jpg
LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

El alero aseguró estar completamente concentrado en liderar a los Lakers en el cierre de la fase regular y los playoffs, mostrándose optimista en sus posibilidades siempre que puedan pasar la página de las lesiones que han sufrido sus figuras, LeBron incluido.

"Esto está empezando de cara a la postemporada, no tiene nada que ver con eso", dijo James al rechazar que sienta una urgencia especial en este final de campaña.

"Misma motivación, misma mentalidad. Hemos superado el maratón (de fase regular) y ahora está a punto de empezar el sprint", afirmó.

Expectante por el nuevo formato del All Star

James compareció ante la prensa en el Intuit Dome de Inglewood, en el sur de Los Ángeles, un día después que el resto de los participantes en la edición 75 del Juego de Estrellas de este domingo.

Aunque su rendimiento sigue siendo extraordinario en este punto de su carrera, LeBron se quedó fuera de los titulares del All Star Game por primera vez desde 2004 y tuvo que figurar entre las reservas elegidas por los entrenadores.

Este domingo integrará el equipo más veterano de los tres en liza en el All Star, uno de los cuales reunirá por primera vez a los astros internacionales.

LeBron James (14).jpg
El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

LeBron concedió que se debe dar una nueva oportunidad a este nuevo formato, si bien se mostró favorable a la recuperación de la rivalidad entre la conferencia Este y la Oeste.

"Este-Oeste es definitivamente una tradición. Ha sido muy bueno (...) Pero están intentando algo. Veremos qué pasa", señaló.

"Pero Estados Unidos contra el mundo.... El mundo es gigantesco en comparación con Estados Unidos, así que estoy tratando de entender cómo tiene sentido, pero no quiero profundizar demasiado en eso", apuntó.

FUENTE: AFP

