“Muy buen corrido de bases. Nuestra defensa fue muy buena. Realmente me gustó la forma en que salieron y jugaron", dijo el manager de Miami, Skip Schumaker . "Corrieron las bases de la manera correcta y pusieron la pelota en juego. Pones la pelota en juego y suceden cosas buenas y eso es lo que nos pasó a nosotros. ”

Braxton Garrett (4-2) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria, permitiendo una carrera, tres hits y una base por bolas. Los Marlins han ganado ocho de sus últimas nueve aperturas, las últimas seis seguidas. AJ Puk cerró para su 12° salvamento.

"Fue bastante bueno", dijo Garrett. “No fue lo más agudo que he sido, pero trabajamos con lo que teníamos. Sentí que estaba un poco hundido. Me sacó de un apuro. No muy nítida, pero estoy feliz con ella”.

alcanmimai.jpg El abridor de los Marlins de Miami Sandy Alcantara lanza en la primera entrada del juego ante los Medias Rojas de Boston el martes 27 de junio del 2023. AP /Charles Krupa

Garrett Cooper abrió la segunda entrada con un jonrón para Boston contra Kaleb Ort. Rafael Devers empató en el cuarto con su jonrón 19, un jonrón con dos outs.

Después de boletos consecutivos con un out de Nick Pivetta (4-5) de Boston a Jorge Soler y Bryan De La Cruz y una cuenta de 1-2 sobre Jazz Chisholm Jr. en el sexto, el juego se retrasó por 1 hora , 13 minutos a causa de la lluvia.

Cuando se reanudó el juego, Josh Winckowski reemplazó a Pivetta. Winckowski ponchó a Chisholm antes de dar base por bolas a Garrett Cooper y desatar un lanzamiento descontrolado con Segura en el plato, lo que permitió que Soler anotara. El sencillo dentro del cuadro de Segura anotó a De La Cruz y Cooper, dando a los Marlins una ventaja de 4-1.

Chisholm conectó un jonrón solitario en el octavo.

“No le estamos pegando fuerte a la pelota”, dijo el manager de Boston, Alex Cora. “Ha estado sucediendo por un tiempo. Poniendo buenos turnos al bate, pero no finalizándolos. Estamos luchando ofensivamente en este momento. Somos."

El derecho Johnny Cueto, en la lista de lesionados desde el 4 de abril con tensión en el bíceps derecho, comenzó su rehabilitación el miércoles para Triple-A Jacksonville. Se esperaba que hiciera seis entradas, pero hizo 4.2 innings. Permitió siete carreras y ocho hits, incluidos tres jonrones, con tres bases por bolas y seis ponches.

El zurdo de los Marlins de Miami Jesús Luzardo (6-5, 3.77 de efectividad) estaba programado para comenzar la final de la serie el jueves contra el zurdo Brayan Bello (5-4, 3.27).

FUENTE: AP