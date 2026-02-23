Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

MIAMI. – Un frente frío impacta desde este lunes el sur de Florida y provocará un descenso de la temperatura hasta los 39°F (4°C) durante la madrugada del martes, según los modelos de pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció que mantiene activa una Advertencia de Clima Frío ante sensaciones térmicas que rozarán los 28°F (-2°C) en zonas del interior de Miami-Dade debido a ráfagas de viento del noroeste.

Este fenómeno ocurre en una jornada de extrema sequedad atmosférica, lo que obliga a las autoridades a mantener simultáneamente una Alerta de Bandera Roja por el alto peligro de incendios forestales en la región.

Impacto inmediato

El desplome térmico es ya una realidad en el condado. Durante las primeras horas de este lunes, sectores como Kendall West registraron marcas reales de 49°F (9°C), con una sensación térmica de 45°F (7°C) por efecto del viento.

Los meteorólogos confirmaron que el núcleo más frío de esta masa de aire se posicionará sobre la ciudad entre las 3:00 AM y las 9:00 AM de este martes, periodo en el cual el riesgo de hipotermia para personas desprotegidas aumenta de forma considerable.

Escenario de riesgo dual

La situación meteorológica presenta un desafío logístico para los cuerpos de bomberos. La humedad relativa cayó hasta el 24%, un nivel inusualmente bajo que convierte la vegetación local en combustible ligero.

Los vientos, con ráfagas de hasta 30 mph (48 km/h), no solo intensifican la sensación de frío, sino que aceleran la propagación de cualquier incendio que se inicie.

Las autoridades prohíben estrictamente las fogatas y el uso de maquinaria que genere chispas en áreas abiertas hasta que las condiciones de humedad se recuperen.

Operativo de emergencia y refugios

El Condado de Miami-Dade activó su Plan de Emergencia para Clima Frío. El Homeless Trust anunció que coordina el traslado de ciudadanos sin hogar hacia los centros de acogida de Chapman Partnership y Miami Rescue Mission.

Para acceder a estos servicios o reportar a personas en situación de vulnerabilidad, permanece habilitada la línea 1-877-994-HELP.

Funcionarios del área de la salud recomiendan el uso de múltiples capas de ropa y enfaticen la protección de extremidades mediante el uso de gorros y guantes.

Medidas de mitigación en el hogar

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade instó a la precaución extrema con los sistemas de calefacción. El uso de estufas de cocina para calentar ambientes interiores no es aconsejable por el riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Asimismo, los especialistas en botánica sugieren el riego preventivo de plantas sensibles hoy mismo, dado que el agua en el suelo actúa como aislante térmico frente a la helada prevista para la próxima madrugada.