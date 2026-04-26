Medias Rojas de Boston cesaron a Alex Cora después de un decepcionante inicio

Medias Rojas de Boston destituyó este sábado al mánager Alex Cora luego de un flojo comienzo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Los Medias Rojas de Boston despidió al mánager Alex Cora tras un arranque de 10-17 en la temporada 2026. El dirigente ganó la Serie Mundial en 2018.
Medias Rojas de Boston destituyó este sábado al mánager Alex Cora luego de un flojo comienzo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Boston ocupaba el último lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 10 victorias y 17 derrotas al momento de la decisión.
Cora condujo a los Red Sox al título de la Serie Mundial 2018 en su primera campaña como dirigente, convirtiéndose en el primer mánager puertorriqueño en conquistar una Serie Mundial.
Desde aquella temporada, la franquicia solo logró avanzar a la postemporada en dos ocasiones.
John Henry agradeció públicamente el trabajo de Cora y destacó su impacto dentro y fuera del terreno de juego.
También reconoció que la decisión fue difícil por lo que representó el dirigente para la organización desde su llegada.
La trayectoria de Cora en Boston tuvo dos ciclos. Salió del club en 2020 tras verse involucrado en el caso de robo de señales de Houston Astros durante su etapa previa como coach de banca.
Posteriormente fue recontratado en noviembre de 2020 tras cumplir la suspensión impuesta por la MLB y llevó a Boston a la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2021.
La salida de Cora se produjo apenas horas después de que Boston aplastara 17-1 a Baltimore Orioles.
Además del dirigente, otros cinco integrantes de su cuerpo técnico también fueron despedidos.