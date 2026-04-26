Medias Rojas de Boston cesaron a Alex Cora después de un decepcionante inicio

Mientras el mánager Alex Cora #13 de los Boston Red Sox le indica al bullpen que llame a un lanzador, el lanzador abridor Sonny Gray #54 abandona el juego con un entrenador tras lesionarse durante la tercera entrada contra los Detroit Tigers en Fenway Park el 20 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts.

El reporte de nueve páginas de Manfred mencionaba 11 veces a Cora, describiéndolo como la persona clave en la planeación y ejecución del sistema de robo se señales.

Medias Rojas de Boston destituyó este sábado al mánager Alex Cora luego de un flojo comienzo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Boston ocupaba el último lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 10 victorias y 17 derrotas al momento de la decisión.

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Cora deja una huella histórica en Boston

Cora condujo a los Red Sox al título de la Serie Mundial 2018 en su primera campaña como dirigente, convirtiéndose en el primer mánager puertorriqueño en conquistar una Serie Mundial.

Desde aquella temporada, la franquicia solo logró avanzar a la postemporada en dos ocasiones.

El mensaje del propietario John Henry

John Henry agradeció públicamente el trabajo de Cora y destacó su impacto dentro y fuera del terreno de juego.

También reconoció que la decisión fue difícil por lo que representó el dirigente para la organización desde su llegada.

Dos etapas marcadas por el escándalo de robo de señales

La trayectoria de Cora en Boston tuvo dos ciclos. Salió del club en 2020 tras verse involucrado en el caso de robo de señales de Houston Astros durante su etapa previa como coach de banca.

Posteriormente fue recontratado en noviembre de 2020 tras cumplir la suspensión impuesta por la MLB y llevó a Boston a la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2021.

El despido llegó tras una paliza sobre Orioles

La salida de Cora se produjo apenas horas después de que Boston aplastara 17-1 a Baltimore Orioles.

Además del dirigente, otros cinco integrantes de su cuerpo técnico también fueron despedidos.