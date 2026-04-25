Selección Argentina de Fútbol suma a Google como sponsor global

Uniforme de la selección de Argentina con el sponsor de Google

La Selección Argentina de Fútbol presentó en Miami su nueva alianza estratégica con Google, que se convierte en Main Sponsor Global de las selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. El acuerdo refuerza la expansión internacional de la marca albiceleste y abre una nueva etapa de innovación tecnológica vinculada al fútbol.

La presentación se desarrolló en una de las sedes del próximo Mundial y reunió a representantes del deporte, los negocios y la tecnología. El convenio contempla exclusividad global en inteligencia artificial y motores de búsqueda, además de una fuerte presencia de Gemini en la indumentaria oficial de entrenamiento.

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Leandro Petersen: “Google ve en AFA un alcance global”

En declaraciones exclusivas para Diario Las Américas, Leandro Petersen, jefe comercial y gestor comercial de la AFA, explicó por qué Google eligió asociarse con la selección campeona del mundo.

“Se interesaron en Argentina porque hoy es una de las marcas deportivas más importantes del mundo, porque lidera la conversación de audiencias en redes sociales a nivel global, porque ha ganado muchos títulos y ha generado interés de muchos mercados”.

También destacó el impacto de Lionel Messi como figura global.

Picsart_26-04-25_23-07-50-252 El jefe y gestor comercial de la AFA, Leandro Petersen durante el anuncio de la unión de sponsor entre la Federación Argentina de Fútbol con Google AFA

“Por supuesto, por la figura también de Lionel Messi como un gran embajador del deporte mundial”.

Petersen añadió que el crecimiento comercial sostenido de la AFA fue determinante para cerrar este acuerdo.

“Se ha hecho un camino en estos años para transformar a la AFA en una marca atractiva, transversal a todos los públicos y muy diversa en sus audiencias, en Medio Oriente, China, India y Estados Unidos”.

Ramiro Sánchez: “Elegimos a Argentina como punta de lanza para Gemini”

Por parte de Google, su CMO para Latinoamérica, Ramiro Sánchez, también habló en exclusiva para Diario Las Américas sobre las razones detrás de la alianza.

“La selección argentina de fútbol es hoy la marca de fútbol con mayor reputación y una de las más dominantes en la charla global de social media cuando se habla de fútbol”.

“Esto nos llevó a evaluarla, considerarla y elegirla como nuestra punta de lanza para asociación para Gemini”.

Cómo la IA cambiará la experiencia del hincha

Sánchez explicó que Gemini tendrá tres grandes usos para los aficionados: análisis de datos, creatividad y música.

“Podremos analizar jugadas, discutir posibles escenarios o conversar sobre quién sería el mejor jugador para patear un penal ante cierto arquero”.

Además, resaltó el potencial creativo de herramientas como Nano Banana.

“Podemos generar imágenes o memes para celebrar el triunfo de nuestro equipo, precalentar antes de un partido o burlarnos de nuestros rivales”.

Y también mencionó a Lyria para crear canciones de hinchada con inteligencia artificial.

“Con un prompt es muy fácil crear una canción para la hinchada”.

Expansión internacional de la AFA

Petersen también reveló que la AFA mantiene conversaciones con organizaciones deportivas en Estados Unidos, incluyendo a Miami Dolphins, para futuras acciones conjuntas.

“La idea es empezar a hacer cosas con el fútbol argentino y replicarlo con varias acciones durante el año”.

Con esta alianza, la Selección Argentina de Fútbol fortalece su posicionamiento global y suma a uno de los gigantes tecnológicos del mundo como nuevo socio estratégico.