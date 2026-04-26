Inter Miami empató y continúa sin victorias en su nuevo estadio

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, reacciona tras fallar un disparo a puerta durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el NU Stadium de Miami, el 25 de abril de 2026.

Inter Miami CF igualó 1-1 este sábado frente a New England Revolution ante 26.609 aficionados en Nu Stadium , en un resultado que extendió la sequía del equipo en su nueva casa.

Desde la inauguración del estadio, el conjunto liderado por Lionel Messi todavía no consiguió su primer triunfo como local en ese escenario.

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Messi jugó todo el partido pero tuvo pocas opciones

El astro argentino disputó los 90 minutos y participó en la generación ofensiva, aunque contó con pocas ocasiones claras para marcar. Aun así, mantiene influencia directa en la racha de nueve partidos sin derrota del equipo.

El técnico Guillermo Hoyos destacó las dificultades del encuentro por las condiciones climáticas y el planteamiento rival.

Picsart_26-04-11_19-45-04-859 Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026. Giorgio Viera / AFP

New England golpeó primero con Carles Gil

Luego de una primera mitad sin goles, New England Revolution abrió el marcador al minuto 56 gracias al español Carles Gil, quien aprovechó un error defensivo de Maximiliano Falcón para definir ante el arquero Dayne St. Clair.

Fue la primera gran llegada del visitante, que llegó en una racha de cuatro victorias consecutivas.

Berterame salvó a Inter Miami

La reacción de las Garzas llegó al minuto 76 con el mexicano Germán Berterame, quien marcó por tercer partido seguido.

La jugada nació tras un disparo de Luis Suárez, cuyo rebote dejó servido el balón para Berterame.

Inter Miami sigue segundo en el Este

En los minutos finales, Inter Miami presionó en busca de la remontada, pero la defensa visitante resistió. Con el empate, el club conservó el segundo lugar de la Conferencia Este, con tres puntos de ventaja sobre New England.

Sin embargo, la gran deuda sigue siendo la misma: el nuevo estadio aún espera la primera victoria de Inter Miami.