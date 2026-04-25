sábado 25  de  abril 2026
Fútbol Americano

Fernando Mendoza lanzó el Fondo de la Familia Mendoza para combatir la esclerosis múltiple antes del Draft NFL 2026

Fernando Mendoza lanzó el Fondo de la Familia Mendoza junto a la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, con una donación inicial de $500,000 para investigación y apoyo.

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami.&nbsp;

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami. 

Carmen Mandato/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Fernando Mendoza y su familia anunciaron el 23 de abril de 2026 la creación del Fondo de la Familia Mendoza, una alianza con la National Multiple Sclerosis Society destinada a acelerar la investigación y ampliar los programas de apoyo para personas afectadas por la esclerosis múltiple (EM).

El anuncio llegó en la antesala del Draft de la NFL 2026, donde Mendoza figuró como uno de los principales prospectos.

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Donación inicial de $500,000 para investigación

Como parte del lanzamiento, Mendoza comprometió 500 mil dólares a la organización para financiar estudios sobre esclerosis múltiple en el University of Miami Health System y la Miller School of Medicine.

Además, la familia ya había recaudado más de 360 mil dólares en campañas previas impulsadas en distintas comunidades de Estados Unidos.

Una causa personal para la familia Mendoza

La iniciativa nació en honor a Elsa Mendoza, madre del jugador, quien vivía con esclerosis múltiple. Según explicó Fernando Mendoza, la fortaleza de su madre había sido la principal inspiración detrás del proyecto solidario.

“Este fondo fue para mi madre y para los millones de personas que viven con EM”, expresó el mariscal de campo.

Qué apoyó el Fondo de la Familia Mendoza

El fondo canalizó recursos hacia tres áreas principales:

  • Investigación médica y científica
  • Programas de apoyo a familias afectadas
  • Servicios comunitarios y asistencia especializada

También permitió que la familia Mendoza participara en la definición de prioridades de financiamiento.

Un movimiento que siguió creciendo

Mientras Fernando Mendoza se preparaba para el Draft NFL 2026, su hermano Alberto continuaba su carrera universitaria en Georgia Tech. Junto con su hermano Max y sus padres, la familia buscó ampliar el impacto de esta causa y atraer nuevos donantes.

Qué es la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Actualmente no tiene cura y puede provocar fatiga, problemas de movilidad, alteraciones cognitivas y dificultades visuales.

Se estimó que cerca de un millón de personas vivían con EM en Estados Unidos.

FUENTE: National Multiple Sclerosis Society

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