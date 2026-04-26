domingo 26  de  abril 2026
EEUU

Trump exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca tras el tiroteo en cena de gala

El mandatario arremetió contra la batalla legal que mantiene suspendidas las obras del proyecto de 400 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

MANDEL NGAN / AFP
El director del FBI, Kash Patel; el vicepresidente de EEUU, JD Vance; la primera dama Melania Trump; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, escuchan mientras el presidente Donald Trump (fuera de cuadro), habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. &nbsp;

El director del FBI, Kash Patel; el vicepresidente de EEUU, JD Vance; la primera dama Melania Trump; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, escuchan mientras el presidente Donald Trump (fuera de cuadro), habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

 

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo la finalización inmediata del polémico salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca, tras haber sido evacuado la noche del sábado de la cena de la Asociación de Corresponsales por la irrupción de un hombre armado.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario insistió en que el incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido, justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

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"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump.

El mandatario arremetió contra la batalla legal que mantiene suspendidas las obras del proyecto de 400 millones de dólares, el cual supuso la demolición de la histórica Ala Este en octubre de 2025.

"La ridícula demanda contra el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación, debe ser desestimada de inmediato", sentenció Trump, refiriéndose al proceso judicial que el pasado marzo llevó al juez federal Richard Leon a ordenar la suspensión de las obras por falta de aprobación del Congreso.

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, concedió la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por un grupo conservacionista, que detiene temporalmente el proyecto de Trump en la Casa Blanca.

Según el presidente, el nuevo salón, de unos 8.000 metros cuadrados, es una estructura "de alto secreto militar" que cuenta con los niveles más altos de seguridad y que carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse".

Hizo así referencia al hecho de que el sospechoso del reciente incidente, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, que intentó entrar armado al evento de gala, era un huésped del Hotel Washington Hilton, en el que se celebró la cena de corresponsales que presidía Trump.

El sospechoso, que fue neutralizado tras disparar contra el chaleco antibalas de un agente, provocó la evacuación abrupta del presidente, de la primera dama, Melania Trump, y del vicepresidente, JD Vance.

"Este hecho nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto que se construye actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!", añadió el mandatario, quien aseguró que la obra, pese a los frenos judiciales, se encuentra "por debajo del presupuesto y sustancialmente adelantada a lo previsto".

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FUENTE: EFE

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