domingo 30  de  agosto 2026
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Messi lidera goleada de un Inter Miami que le puso fin a su mala racha

De la mano de un inspirado Lionel Messi, el Inter Miami, ahora con nuevo entrenador, se impuso por marcador de 7-1 al Montreal del chileno Alexis Sánchez

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

GIORGIO VIERA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- Con un póker descomunal de Lionel Messi, el Inter Miami puso fin este sábado a una racha de cinco partidos sin ganar y le dio una paliza de 7-1 al Montreal de Alexis Sánchez, en la vigesimotercera jornada de la MLS.

De la mano del astro argentino y de su compatriota Cristian "Kily" González, designado como entrenador a mitad de semana, las "Garzas" rompieron con creces la sequía de victorias.

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Messi, de 39 años y quien anotó por tercer partido consecutivo, abrió su cuenta al minuto 40 con un tiro libre desde el borde del área para el segundo gol de los locales.

A los 52', el campeón del mundo en Catar 2022 marcó uno de los mejores goles de la temporada al sacarse la marca de tres defensores para definir con remate cruzado ante la salida del portero Thomas Gillier.

Tres minutos después de una brillante asistencia a Luis Suárez al minuto 80, Messi marcó su tercer gol de la noche al 83' en un mano a mano con el arquero.

La cereza en el pastel fue un brillante tiro libre en la última jugada del partido, al 90+6', para completar su póker.

El rosarino se convierte así en el primer jugador en la historia del Inter Miami en anotar cuatro goles en un partido de cualquier competición.

"El significado de esta victoria es muy importante para todos", dijo el ex director técnico, Guillermo Hoyos.

"El equipo realmente lo merecía y lo merece, el club también lo merece por el esfuerzo y todos los chicos que trabajamos juntos".

Montreal sufría para tener la pelota y no encontraba vías de escape en la contra, uno de los grandes problemas de Miami en las últimas semanas.

El chileno Sánchez, quien sigue en un proceso de adaptación en su nuevo equipo, inició el partido desde el banquillo e ingresó al minuto 59.

Primer tanto de Casemiro

Otro que festejó fue el brasileño Casemiro, que al inicio del partido marcó su primer gol de la temporada (20') tras un centro del venezolano Telasco Segovia, mientras que el alemán Fabián Herbers igualó el tablero a los 37', un empate que no hacía presagiar la paliza que les esperaba a los canadienses.

El joven de origen colombiano Alexander Shaw cerró la cuenta (89') para el cuadro rosanegro y también anotó por primera vez en la liga norteamericana (MLS).

"Esto es lo que significa tener a Messi en tu equipo, está por encima de cualquier jugador”, comentó Casemiro a Apple TV.

Con la goleada, Inter Miami se sacude la sal para iniciar la era del "Kily", quien espera por su trámite de visado para incorporarse a los trabajos.

Miami se mantiene segundo del Este con 42 unidades, mientras que Montreal se aleja de los puestos de clasificación con 21 puntos en el penúltimo lugar.

FUENTE: AFP

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