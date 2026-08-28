Messi se reencuentra con un viejo amigo en plenas turbulencias del Inter Miami

Lionel Messi, del Inter Miami CF, calienta antes de un partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park, el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania.

MIAMI.- Antiguos compañeros en el Barcelona, Lionel Messi vuelve a cruzarse el sábado con Alexis Sánchez en un duelo clave para el Inter Miam i, cuya crisis de resultados le acaba de costar el puesto al entrenador argentino Guillermo Hoyos.

La noche del jueves, Miami anunció la sustitución de Hoyos por Cristian "Kily" González , un exjugador de la selección argentina cuya trayectoria como técnico se limita a la liga de su país.

FÚTBOL Multan a Lionel Messi en la MLS por golpe a un rival

FÚTBOL Messi recupera a Berterame en su intento por acabar la mala racha del Inter Miami

Hoyos, que sigue al frente del equipo hasta la llegada del exvolante del Valencia e Inter de Milán, cumplió con su cita del viernes ante la prensa y expresó su total apoyo a la decisión del club.

"Cuando venga el 'Kily' seguramente nos juntaremos y hablaremos y conversaremos. Estamos a disposición total. Nosotros somos gente del club", afirmó Hoyos, quien ejercía como director deportivo de Miami hasta que bajó al banco en abril tras la renuncia de Javier Mascherano.

"Hemos vivido momentos muy felices, no es un drama todo esto. Al contrario, es una posibilidad de mejora, de evolución, de crecimiento y hay que apoyarlo en todo", recalcó.

González, de 52 años, estaba libre desde octubre tras un breve y poco afortunado paso por Platense. El argentino tomará las riendas del vigente campeón de la MLS con una hoja de servicios que muestra otras estancias en Rosario Central (2020-2022) y Unión (2023-2025).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

"Kily", que nació en Rosario al igual que Messi, será el cuarto timonel que ha tenido el gran capitán en la MLS, después de los también argentinos Hoyos, Mascherano y Gerardo Martino.

Creo que Messi "tiene una inferencia igual que la pueden llegar a tener jugadores de esa personalidad y de esa grandeza", dijo Hoyos al ser preguntado sobre la influencia del "Diez" en la elección de González.

"Yo me imagino que debe ser en diferentes lugares también. Cuando se está en Boca (Juniors), se consulta a (Leandro) Paredes, porque es un emblema en Boca y hace que realmente (tenga) una palabra y un sustento sobre lo que es la continuidad de un entrenador o de la llegada de un entrenador", expuso.

Compañeros y rivales

Pocas horas antes de ser destituido, Hoyos recibió una suspensión de un partido de la MLS por los continuos retrasos de sus jugadores en saltar al césped tras los descansos.

El castigo le impedirá sentarse en el banco el sábado en la visita del CF Montreal del chileno Sánchez, una cita teóricamente favorable para que el Inter comience a salir de su bache.

En sus últimos cinco partidos, Miami registra cuatro derrotas y un empate entre la MLS y la Leagues Cup, torneo del que quedó eliminado en la fase de grupos tras ser finalista el año pasado.

En la liga, Miami tiene ahora al líder de la Conferencia Este, Nashville, a 10 puntos de distancia con 13 jornadas por disputar hasta el fin de la temporada regular.

CF Montreal, penúltimo clasificado del Este, debería ser un oponente asequible, pero la presencia de Sánchez puede generar inquietud en una defensa que ha encajado 13 goles en los últimos cinco partidos.

El atacante chileno, la última vieja gloria en sumarse a la MLS a sus 37 años, ha jugado apenas 39 minutos en sus dos apariciones con la escuadra canadiense como suplente, sin estrenarse aún como goleador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

El sábado podría estrenar titularidad frente a Messi, con quien conquistó seis títulos en su etapa conjunta en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Tras compartir vestuario, estas dos leyendas del fútbol sudamericano se enfrentaron en dos finales seguidas de la Copa América en 2015 y 2016.

La selección chilena de Sánchez se quedó con los dos trofeos en triunfos en la tanda de penales, un golpe tan doloroso para Messi que lo llevó a amagar con retirarse de la selección argentina.

A nivel de clubes, es el astro albiceleste quien tiene un registro favorable de seis victorias en sus siete enfrentamientos con Sánchez.

FUENTE: AFP