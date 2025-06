Conoce al equipo que está feliz por ser eliminado del Mundial de Clubes (y se lleva $1 millón)

El defensa neozelandés #04 del Auckland City, Christian Gray (D), celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo C de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Auckland City de Nueva Zelanda y el Boca Juniors de Argentina en el estadio Geodis Park en Nashville el 24 de junio de 2025.

En un torneo dominado por millonarios del fútbol mundial , el Auckland City de Nueva Zelanda se convirtió en el equipo más querido del Mundial de Clubes 2025 , no por levantar trofeos, sino por hacer historia desde la humildad. Aunque fueron eliminados en la fase de grupos, empataron 1-1 con Boca Juniors en el último partido y se llevan una recompensa económica histórica … junto con muchas anécdotas que desarman cualquier lógica del fútbol moderno.

Christian Gray, autor del gol histórico de Auckland, es profesor de educación física en una escuela primaria. “Tengo tareas acumuladas por este mes de ausencia”, bromeó tras el partido. El tanto del empate lo anotó tras un córner en el minuto 52 y lo celebró como lo que fue: un milagro deportivo y una alegría nacional.

Christian Gray, autor del gol del empate 1-1 de Auckland City ante Boca en el Mundial de Clubes, fue elegido como el mejor jugador del partido.

El portero que limpia piscinas y pidió un préstamo para jugar

La historia del arquero Sebastián Ciganda emociona aún más. El uruguayo reveló que en su día a día trabaja limpiando piscinas y jacuzzis en Nueva Zelanda. Para poder viajar a Estados Unidos, pidió vacaciones sin goce de sueldo y además solicitó un préstamo al banco para cubrir los gastos.

“Si no me daban los días, tenía que renunciar”, dijo Ciganda. “Cuando vuelva, me reintegro a trabajar”.

Sebastián Ciganda, golero uruguayo del Auckland City FC habló post empate ante Boca Juniors:

"Todos nos daban goleados otra vez, estaban confiados qué Boca nos iba a meter seis goles"



"Todos nos daban goleados otra vez, estaban confiados qué Boca nos iba a meter seis goles"



"El premio por el empate que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir…

El premio que cambió sus vidas

Gracias al empate con Boca Juniors, Auckland City se llevó $1 millón, premio que otorga la FIFA por cada empate en fase de grupos. Ese monto se suma a los 2,5 millones que ya habían ganado solo por participar en el torneo. Para un club que paga apenas 93 euros por partido a sus jugadores, esto representa el ingreso más grande de su historia.

“El premio se va a repartir entre el cuerpo técnico y todos los jugadores”, confirmó Ciganda en entrevista con DSports Radio.

¿Qué hace tan especial al Auckland City?

Sus futbolistas no reciben sueldos fijos y combinan el fútbol con otros empleos.

No compiten en la principal liga del país, sino en una liga regional semiprofesional .

Tras un debut con derrota 10-0 , se despidieron del torneo sacando un empate histórico ante Boca .

Viajaron con esfuerzo, humildad y sacrificio... y volverán a sus vidas normales como héroes nacionales.

La prensa de Nueva Zelanda enloqueció

Medios como Radio New Zealand, Stuff y el New Zealand Herald catalogaron el resultado como "una de las mayores victorias simbólicas" del deporte neozelandés. El empate fue celebrado como una gesta épica que "recuperó el respeto" del equipo tras las duras goleadas previas y elevó el perfil del club oceánico como nunca antes.

Una lección para el fútbol

En tiempos donde el dinero suele ser el motor del éxito, el Auckland City demostró que el corazón, el esfuerzo y el trabajo en equipo todavía pueden escribir historias mágicas. Aunque están eliminados, se llevan la gloria, el respeto internacional y un premio económico que cambiará el rumbo del club.

Y lo mejor: lo hicieron con sonrisas, humildad… y regresando a trabajar el lunes.