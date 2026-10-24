Milwaukee golpea primero y se adelanta en la Serie Mundial

William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee bateó un sencillo durante la octava entrada contra los Rays de Tampa Bay en el partido uno de la Serie Mundial 2026 en el Los Estados Unidosn Family Field el 23 de octubre de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

Los Milwaukee Brewers derrotaron 3-2 a los Tampa Bay Rays este viernes en el primer partido de la Serie Mundial, tras resistir una dramática amenaza en la novena entrada para tomar ventaja de 1-0 en el Clásico de Otoño.

El conjunto de Milwaukee celebró así su primera victoria en una Serie Mundial desde 1982, en una noche especial para sus aficionados, que volvieron a disfrutar de un partido de estas características en casa después de 44 años.

Béisbol Definidos los abridores para el primer juego de la Serie Mundial entre Rays y Brewers

Los Brewers comenzaron el encuentro con fuerza y tomaron una ventaja de 2-0 en la primera entrada. Jackson Chourio abrió el ataque con un sencillo y Christian Yelich conectó un triple impulsor que permitió al venezolano anotar la primera carrera del compromiso. Poco después, William Contreras amplió la diferencia con un sencillo productor.

El abridor Jacob Misiorowski respondió con una sólida actuación desde el montículo. El derecho permitió una carrera y cuatro imparables en cinco entradas de trabajo, con tres ponches y un boleto, para llevarse la victoria. Además, estableció un récord de velocidad en la Serie Mundial al lanzar una recta de 103,5 millas por hora.

Los Rays descontaron en el cuarto episodio, cuando Liam Hicks conectó un rodado que permitió anotar a Jonathan Aranda. Sin embargo, el pitcheo de Milwaukee logró contener las amenazas del conjunto visitante durante buena parte del encuentro.

En la séptima entrada, Chourio volvió a ser protagonista al conectar un sencillo remolcador que llevó al plato a Cooper Pratt y colocó el marcador 3-1. El jardinero venezolano terminó con dos imparables y una carrera impulsada, mientras que Contreras también sumó dos hits y una remolcada.

El cierre del partido estuvo cargado de tensión. Tampa Bay llenó las bases en la novena entrada frente al relevista Trevor Megill y parecía haber sufrido el último out cuando Liam Hicks conectó un rodado que terminó inicialmente en una doble matanza. No obstante, la revisión de video determinó que Pratt había separado el pie de la segunda base al recibir el lanzamiento, por lo que la jugada fue modificada.

Los Rays consiguieron una carrera y mantuvieron a dos corredores en posición anotadora, pero Megill recuperó la concentración y ponchó a Jonny DeLuca para sellar el triunfo de Milwaukee.

Con este resultado, los Brewers toman la delantera en la Serie Mundial y buscarán ampliar su ventaja en el segundo encuentro, nuevamente ante su público. Los Rays, por su parte, intentarán igualar la serie antes de trasladarla a Tampa Bay.