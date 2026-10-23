Choque epistolar entre alcaldesa y sheriff por seguridad de funcionarios de Miami-Dade

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una carta en respuesta a la sheriff Rosie Cordero-Stutz, expresó su preocupación sobre su seguridad y la de los comisionados y solicitó a la alguacil un plan detallado de transición antes del 9 de noviembre, cuando cesará el Programa de Sargentos de Armas, también alertó sobre el reto de proteger a funcionarios, empleados y visitantes del Government Center.

La misiva de respuesta, fechada el 22 de octubre y emitida junto con el presidente de la Comisión condal, Anthony Rodríguez, acusa recibo de la carta de Cordero-Stutz, quien comunicó que su oficina dejará de operar el programa los sargentos en armas encargados de la seguridad y transporte de la alcaldesa y los comisionados. La sheriff dijo que la decisión permitirá redirigir fondos y personal a las necesidades de seguridad pública de la agencia.

Alcaldesa alerta sobre la seguridad del Government Center

Levine Cava señaló que la cobertura policial durante las reuniones de la Comisión, que Cordero-Stutz prometió mantener, es insuficiente y no responde por sí sola a las necesidades de seguridad de la sede del gobierno en Stephen P. Clark Government Center. El edificio alberga oficinas de funcionarios electos y empleados del condado, recibe a residentes que acuden a realizar trámites, funciona como un importante centro de transporte y es también un local de votación.

La alcaldesa advirtió que la suspensión del programa con menos de tres semanas de aviso representa un “desafío significativo” para la seguridad. “Tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes trabajan y visitan las instalaciones del condado. Mi administración colaborará con el presidente Anthony Rodriguez, la Junta de Comisionados del Condado y los departamentos correspondientes para identificar las medidas necesarias para mantener la seguridad en todas las instalaciones. No permitiremos que la incertidumbre sobre esta transición comprometa nuestra responsabilidad con el público”.

La unidad de sargentos de armas cumple funciones que van más allá de mantener el orden durante las reuniones de la Comisión, sus agentes también ofrecen protección a funcionarios electos y servicios de transporte oficial a la alcaldesa y los comisionados. La carta pide precisar qué cobertura continuará y cómo se coordinarán las responsabilidades antes del 9 de noviembre.

Alcaldesa invoca ataques contra funcionarios en Minnesota

Como argumento para subrayar el riesgo, Levine Cava aludió a la violencia contra funcionarios electos en Minnesota y otros lugares. El 14 de junio de 2025, Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo, Mark, fueron asesinados en un ataque dirigido contra legisladores. En otro tiroteo, el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette, resultaron heridos y sobrevivieron.

La alcaldesa pidió a la sheriff aclarar cómo se compartirán y atenderán las evaluaciones de amenazas existentes y futuras que afecten a funcionarios electos, empleados del condado o al Government Center. “Solicito que su oficina proporcione un plan de transición detallado que describa qué cobertura se mantendrá y cómo se coordinarán las responsabilidades antes del 9 de noviembre”.

También sostuvo que la protección de quienes sirven al público y de las personas que acuden a las instalaciones es una responsabilidad compartida, que debe atenderse al margen de las discrepancias presupuestarias.

La disputa presupuestaria marca el intercambio

La carta enlaza la decisión de la sheriff con el debate sobre el presupuesto del año fiscal 2026-27. Cordero-Stutz afirmó que el plan aprobado por el condado deja a su oficina $42,037 millones por debajo de lo que necesita para cubrir obligaciones y contratar personal. La alcaldesa recordó que el condado aprobó $1,234 millones para la Oficina del Sheriff, el mayor presupuesto de su historia y $186,3 millones más que la solicitud certificada de $1,048 millones. También sostuvo que se financiaron las 200 plazas adicionales solicitadas por la sheriff.

Levine Cava añadió que su administración solicitó información presupuestaria a la oficina de Cordero-Stutz durante el proceso, incluso mediante solicitudes de registros públicos, pero que aún no ha recibido todos los datos pedidos. La sheriff, por su parte, mantiene que el presupuesto aprobado no cubre por completo las necesidades de la agencia y ha apelado ante la Comisión de Administración de Florida.

La alcaldesa pidió que la Oficina del Sheriff entregue un plan de transición detallado, con las funciones que seguirán cubiertas, la coordinación entre agencias y el procedimiento para compartir información. Cerró su carta con un llamado a trabajar en conjunto y afirmó que la seguridad pública no debe verse disminuida por desacuerdos entre ambas oficinas.

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