El Salvador despliega tropas en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos

SAN SALVADOR .- El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades.

Un contingente salvadoreño llegó el jueves para apoyar las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, (bajo el control de grupos criminales como Chèn Méchan, Kraze Barye y 400 Mawozo), en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití.

El Salvador Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

Son 100 soldados de las fuerzas especiales salvadoreñas que se sumarán a las labores de rastreo y hay planes de incorporar otros 100 adicionales.

“La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos”, señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado situado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes.

Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo, afirmó Waltz, quien agregó que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.

Bukele lanzó dura advertencia

En un mensaje publicado el miércoles en X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, insistió en que los soldados no eran combatientes, sino técnicos aeronáuticos “cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra”.

Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas si no liberan a los cuatro militares salvadoreños.

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, advirtió en su mensaje escrito en criollo haitiano.

Haití, el país más pobre de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, pero la situación empeoró en los últimos tiempos debido al aumento de los asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

A principios de este mes, las autoridades haitianas aplazaron de forma indefinida las elecciones previstas para diciembre. El país no celebra elecciones desde 2016 y, tras el asesinato de su último presidente en 2021, aún no ha elegido un sucesor.

La GSF avanza lentamente en su apoyo a la policía haitiana, desbordada por la violencia. La misión prevé alcanzar los 5,500 efectivos, pero por ahora cuenta con apenas 2,000 integrantes aportados por seis países.

El Salvador desplegó un contingente de fuerzas especiales en Haití para reforzar la búsqueda y rescate de cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada salvadoreña, quienes fueron reportados como desaparecidos tras una emboscada de pandillas armadas el 18 de octubre de 2026.

Dominicana pidió ampliar despliegue de la GSF

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reclamó en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se completara el despliegue de la fuerza internacional autorizada para combatir a las bandas armadas en Haití, cuyo mandato vencía el 30 de septiembre. A esta solicitud se unió el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé

Pese a la solicitud el despliegue no se efectuó y la misión sigue enfrentando dificultades logísticas. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato por seis meses más, hasta el 31 de marzo de 2027.

De acuerdo con Carlos Ruiz Massieu, la violencia de las pandillas ha dejado más de 1,400 muertos y 600 heridos en Haití solo entre abril y junio de 2026.

Bukele acabó las tres principales pandillas de El Salvador

El gobierno del presidente Nayib Bukele desmanteló las tres estructuras pandilleras hegemónicas del país (Mara Salvatrucha MS-13, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios), además de frenar a otras bandas de menor arraigo.

En la actualidad, hay un total de 120,956 personas privadas de libertad y de las pandillas se contabilizan 96,467.

Bukele analiza un plan de liberación de presos y la medida recaerá sobre 10,629 reos clasificadas como colaboradores casuales y no miembros de las estructuras criminales. El presidente salvadoreño dejó en claro que ningún pandillero saldrá en libertad.

FUENTE: Con información de AFP/DLA/DW