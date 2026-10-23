viernes 23  de  octubre 2026
Policía bajo investigación

Agente encuentra a un hombre muerto y ahora lo acusan de quedarse con su casa en Broward

Un oficial de policía de Lauderhill enfrenta cinco cargos por el presunto uso de la identidad del propietario para controlar el inmueble y tramitar permisos de remodelación

Imagen referencial.

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D.C GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Una llamada para comprobar si un vecino estaba bien llevó al policía Brian Louis Sguros hasta una vivienda de Lauderhill donde encontró al propietario muerto. Cuatro años después, el agente enfrenta cargos por presuntamente utilizar la identidad del fallecido para tomar posesión de la casa y realizar remodelaciones.

Sguros, de 35 años, fue arrestado el martes tras una investigación de la Oficina del Sheriff y la Oficina del Tasador de Propiedades de Broward. El miércoles salió de la cárcel después de pagar una fianza de $25.000 y quedó apartado de sus funciones sin remuneración.

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El caso comenzó el 11 de julio de 2022, cuando acudió como agente de apoyo a una residencia de Northwest 12th Street. Allí, los policías encontraron muerto a Dennis Ionis West, de 71 años. Las autoridades determinaron que había fallecido por causas naturales.

Una identidad utilizada después de la muerte

Según los investigadores, Sguros se presentó ante la Oficina del Médico Forense como amigo de West y aseguró que el propietario no tenía familiares vivos. Los detectives sostienen que esa información era falsa y que no encontraron indicios de una relación previa entre ambos.

La investigación señala que el agente accedió a bases de datos policiales para obtener información personal del fallecido. También habría pagado impuestos y servicios públicos a nombre de West y utilizado su identificación para conseguir permisos municipales de reparación.

Los detectives lo acusan, además, de falsificar la firma del propietario en documentación relacionada con las obras. En febrero de 2025, Sguros presentó documentos ante el tasador de propiedades en los que afirmó que poseía el inmueble desde agosto de 2022, pocas semanas después del fallecimiento.

Los cinco cargos incluyen conducta oficial indebida, uso delictivo de la identificación de una persona fallecida, utilización delictiva de información personal y delitos relacionados con equipos informáticos y dispositivos de comunicación.

Remodelaciones y una disputa por el dinero

En documentos de un proceso civil relacionado, Sguros sostuvo que tomó posesión de la vivienda para impedir la entrada de ocupantes y proteger al vecindario. Describió una propiedad deteriorada, con basura, daños estructurales y parte del techo colapsado.

El agente afirmó que destinó más de $200.000 de su propio dinero a limpiar, asegurar y reparar la casa durante aproximadamente dos años y medio. También aseguró que actuó convencido de que su intervención era legal y que no intentó ocultarla.

La disputa surgió después de que una empresa inmobiliaria adquiriera la propiedad de los herederos de West en 2025. Sguros presentó posteriormente una demanda para reclamar el dinero que dijo haber invertido en las mejoras.

Una vecina relató que el policía le había dicho que West era su amigo y le había dejado la casa antes de morir. Según ese testimonio, también habló de alquilarla mediante Airbnb. Esa versión corresponde al relato de la residente y deberá evaluarse junto con las demás pruebas.

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