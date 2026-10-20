martes 20  de  octubre 2026
BÉISBOL

¡Habrá campeón inédito en MLB! Rays retan a los Cerveceros en la Serie Mundial 2026

Con una nueva victoria sobre los Guardianes de Cleveland este lunes, los Rays de Tampa Bay compraron su tercer boleto a un "Clásico de Otoño" de la MLB

El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de que su equipo consiguiera el pase a la Serie Mundial, el 19 de octubre de 2026.

El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de que su equipo consiguiera el pase a la Serie Mundial, el 19 de octubre de 2026.

JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- Los Rays de Tampa Bay derrotaron este lunes 7-3 a los Guardianes de Cleveland y avanzaron a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, en la que pugnarán por su primer título ante los Cerveceros de Milwaukee.

Dos jonrones del dominicano Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz y una joya de picheo de Freddy Peralta definieron un triunfo con el que Tampa finiquitó la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 4-2.

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La Serie Mundial, que se pone en marcha el viernes, alumbrará a un nuevo campeón, ya que Rays y Cerveceros son dos de los cinco equipos que nunca han ganado el título.

La franquicia floridana fue derrotada en sus dos presencias anteriores en la Serie Mundial, en 2008 y 2020, mientras Milwaukee tuvo su única oportunidad en el "Clásico de Otoño" de 1982.

A pesar de este discreto historial, ambos equipos han dominado con puño de hierro la temporada. Los Cerveceros lideraron la Liga Nacional con el mejor balance general, 103 victorias y 59 derrotas, y destronaron en la Serie de Campeonato a los Dodgers de Los Ángeles con una asombrosa barrida 4-0.

Los Rays arrancaron también como primer sembrado en los playoffs de la Americana (98-64), barrieron a los Yanquis de Nueva York y remontaron ante Cleveland una eliminatoria en la que llegaron a estar dos veces por debajo.

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La Serie Mundial será todavía más especial para Peralta, nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la final de la Americana.

El dominicano, que sólo concedió una carrera en dos aperturas ganadoras, jugó ocho temporadas para los Cerveceros hasta que fue traspasado en enero a los Mets, desde donde aterrizó en agosto en Tampa.

"Dios es el único que me trajo aquí", afirmó el lanzador. "Estoy muy contento de estar aquí y ser parte de este grupo y de esta organización".

"Milwaukee es un equipo y una ciudad que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Siempre estará en mi corazón, pero este es el momento de competir", recalcó Peralta.

"Estoy muy feliz por este equipo, por esta ciudad. Es increíble, quiero llorar ahora", dijo, de su lado, un emocionado Caminero, erigido en una de las figuras más pujantes del béisbol a los 23 años.

MVP Peralta

Ante su público del Tropicana Field, en St. Petersburg, los Rays lograron su tercera victoria seguida ante unos Guardianes que fueron de más a menos ofensivamente en la eliminatoria.

Si el domingo se estrellaron ante el abridor Drew Rasmussen, esta vez los cañoneros de Cleveland solo pudieron arañarle una carrera al estelar Freddy Peralta en 5,1 entradas.

Para entonces los locales habían amasado temprano una ventaja de 3-0 frente al juego de bullpen que presentó Cleveland.

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El estadounidense Richie Palacios, uno de los más encendidos en esta serie, abrió el camino con un doble en la segunda entrada que remolcó las carreras de Chandler Simpson y el cubano Víctor Mesa Jr.

En el mismo inning, los locales llenaron las bases, pero Jonathan Aranda falló con un elevado al jardín izquierdo.

El tijuanense, sin hits en cuatro turnos, ha estado muy desdibujado en esta serie, con una única brillante actuación en el cuarto partido.

La tercera entrada vio otra casa llena de los Rays que Jonny DeLuca sí supo aprovechar con un elevado de sacrificio para la anotación de Caminero.

Jonrones caribeños

Los Guardianes se hicieron presentes en el marcador tras un sencillo de Nathaniel Lowe ante Peralta en la sexta entrada.

Tampa dio entonces por terminada la noche del dominicano, vencedor en sus tres aperturas de estos playoffs.

Con Peralta descansando, un bombazo de su compatriota Caminero desató la fiesta de los 25.000 aficionados del Tropicana Field, incluido el cubano-mexicano Randy Arozarena, el héroe de los Rays que perdieron la Serie Mundial de 2020 ante los Dodgers.

En la séptima entrada Caminero conectó un monumental jonrón de dos carreras y dio una ventaja parcial de 5-1 a los locales antes de que superaran un último momento de drama.

Un ataque de nervios en la octava entrada del relevista Ian Seymour permitió que Cleveland encadenara dos carreras. Una de ellas la regaló con un lanzamiento directo al muslo izquierdo del dominicano Ángel Martínez.

Con bases llenas de Cleveland, Kevin Kelly tomó el lugar de Seymour y sofocó el fuego al ponchar al venezolano Brayan Rocchio.

Los visitantes confiaban en tener otra oportunidad en el último inning, pero el cubano Díaz destruyó todas sus ilusiones con un definitivo cuadrangular de dos carreras.

FUENTE: AFP

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