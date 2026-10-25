Milwaukee remonta ante Tampa Bay y queda a dos triunfos de su primer título de Serie Mundial

William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee celebra después de que Sal Frelick #10 conectara un jonrón solitario contra los Rays de Tampa Bay durante la sexta entrada del segundo juego de la Serie Mundial 2026 en el American Family Field el 24 de octubre de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron una desventaja de cuatro carreras para vencer 5-4 a los Rays de Tampa Bay y colocarse 2-0 en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol. El novato Cooper Pratt se convirtió en el héroe de la noche al impulsar la carrera decisiva en la séptima entrada, mientras los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras volvieron a destacar en la ofensiva de Milwaukee.

El conjunto cervecero aprovechó su condición de local para ampliar su ventaja en el Clásico de Otoño y acercarse a su primer campeonato de las Mayores. La serie se trasladará ahora a Tampa Bay, donde los Rays intentarán reaccionar en el tercer encuentro, programado para el lunes.

Milwaukee, que no disputaba una Serie Mundial desde 1982, atraviesa un momento extraordinario. Los Cerveceros suman nueve victorias en sus últimos diez partidos de postemporada y acumulan siete triunfos consecutivos, después de eliminar con una barrida de 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones.

Los Rays golpearon primero, pero Milwaukee reaccionó

Tampa Bay sorprendió con una explosiva primera entrada en la que anotó cuatro carreras. Un error defensivo de Pratt permitió que Yandy Díaz llegara a base, antes de que Chandler Simpson conectara un sencillo para abrir el marcador. Posteriormente, el dominicano Junior Caminero impulsó otra anotación y el canadiense Liam Hicks castigó al pitcheo local con un jonrón de dos carreras.

Sin embargo, la ventaja de los Rays se desvaneció rápidamente. Chourio conectó un sencillo y Contreras lo llevó al plato para iniciar la respuesta de Milwaukee. Jake Bauers también contribuyó a reducir la diferencia antes de que ambos equipos estabilizaran sus lanzamientos y defensas.

Los Cerveceros volvieron a acercarse gracias a un error del mexicano Jonathan Aranda en la segunda base, que permitió otra carrera. Más adelante, Sal Frelick conectó un cuadrangular solitario para igualar el encuentro y encender a los más de 43.000 aficionados presentes en el American Family Field.

El desenlace llegó en el séptimo episodio, cuando Pratt conectó el sencillo que permitió a Brice Turang, ubicado en tercera base, anotar la carrera del triunfo. El campocorto de 22 años se reivindicó así después del error cometido al comienzo del partido.

Chourio y Contreras lideran a Milwaukee

Los venezolanos volvieron a ser protagonistas en la ofensiva de los Cerveceros. Contreras terminó con dos imparables y una carrera impulsada, para alcanzar los 15 hits en la postemporada y convertirse en el líder de ese departamento.

Chourio, por su parte, aportó dos imparables y se robó dos bases en otra actuación destacada. A sus 22 años, el jardinero continúa consolidándose como una de las principales figuras de Milwaukee en su camino hacia el campeonato.

El rendimiento colectivo explica la capacidad de reacción de los Cerveceros, que han ganado seis de los siete partidos de esta postemporada en los que comenzaron por debajo en el marcador.

«Tenemos un equipo muy competitivo. Nos gusta competir, no nos damos por vencidos», afirmó Chourio después del encuentro.

Pratt también destacó la confianza del equipo para mantenerse en la pelea hasta el último momento. «Nunca estamos fuera. Y mientras queden entradas por jugar, seguimos teniendo una oportunidad», señaló el novato.

Tampa Bay busca una reacción en casa

Los Rays tendrán que encontrar respuestas para evitar que Milwaukee se acerque todavía más al título. La franquicia de Florida, que cuenta con figuras como Díaz, Caminero y Aranda, no logró capitalizar su explosivo comienzo y apenas produjo una carrera remolcada adicional después del primer episodio.

El mánager Kevin Cash confía en que el regreso a casa permita cambiar la dinámica de la serie y encontrar el respaldo necesario de su afición.

«Hay mucha confianza en este equipo para responder. Lo han hecho durante toda la temporada y seguirán haciéndolo», aseguró Cash, quien también pidió a los seguidores de Tampa Bay generar un ambiente que ayude al equipo a recuperarse.

La historia juega en contra de los Rays: remontar una desventaja de 0-2 en la Serie Mundial es una tarea que muy pocos equipos han conseguido. Milwaukee, en cambio, tiene la oportunidad de acercarse a una conquista histórica y poner fin a más de cuatro décadas de espera desde su anterior participación en la final.

Con Chourio y Contreras en gran forma, una ofensiva capaz de remontar cualquier marcador y un novato que respondió en el momento decisivo, los Cerveceros viajarán a Tampa Bay con la confianza de estar cada vez más cerca de su primer título de Serie Mundial.