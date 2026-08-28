MLB propone limitar el mercado de agentes libres y desata el rechazo del sindicato

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Las Grandes Ligas plantearon un nuevo calendario para las firmas de agentes libres y un periodo sin traspasos durante el invierno, pero la propuesta está condicionada a la adopción de un tope salarial que la MLBPA rechaza.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) propusieron este jueves limitar el periodo de contratación de agentes libres durante la temporada baja, en un intento por concentrar los movimientos de jugadores y generar un mercado más activo, similar al que existe en la NFL y la NBA.

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La propuesta presentada al sindicato de jugadores, la MLBPA, contempla que los agentes libres puedan firmar contratos durante varias semanas en diciembre y nuevamente a partir de febrero. Durante el intervalo entre ambos periodos también estaría prohibido realizar intercambios entre equipos.

Sin embargo, el plan está condicionado a que los jugadores acepten el sistema de tope y piso salarial que MLB propuso en mayo. El sindicato ha reiterado que nunca aceptará un límite salarial.

Aaron Judge #99 de Estados Unidos batea contra los Rockies de Colorado durante la quinta entrada del juego de exhibición de la MLB en Salt River Fields en Talking Stick el 4 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona. Christian Petersen/Getty Images/AFP

El sindicato rechaza la propuesta de MLB

Bruce Meyer, jefe de la asociación de jugadores, criticó inmediatamente la iniciativa y aseguró que el nuevo sistema reduciría los derechos y el poder de negociación de los peloteros.

“Su última propuesta sobre la agencia libre eliminaría los derechos de los jugadores al establecer una ventana artificial de agencia libre, sujeta a un tope salarial”, afirmó Meyer.

El dirigente sindical también rechazó el argumento de MLB de que un tope salarial sea necesario para acelerar el mercado de agentes libres.

La oposición es especialmente significativa por el antecedente histórico entre ambas partes. La anterior propuesta de tope salarial de MLB desembocó en la huelga de 1994-95, que se prolongó durante siete meses y medio y provocó la cancelación de la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

¿Cómo funcionaría el nuevo mercado de agentes libres?

Actualmente, los jugadores pueden convertirse en agentes libres a partir del día siguiente al final de la Serie Mundial. Sin embargo, existe un periodo de espera de cinco días antes de que puedan comenzar a negociar económicamente con otros equipos.

MLB propone ampliar ese periodo hasta el lunes de la semana de las reuniones de invierno, normalmente celebradas a comienzos de diciembre.

Durante ese lapso los jugadores podrían negociar con los clubes, pero no podrían cerrar oficialmente ningún contrato.

Después, los agentes libres podrían firmar hasta las 17:00 horas del Este de Estados Unidos del 21 de diciembre. A partir de ese momento comenzaría un nuevo periodo de bloqueo que se extendería hasta el mediodía del primer lunes de febrero, justo antes del inicio de los entrenamientos de primavera.

Además, MLB propone prohibir los intercambios durante ese periodo, creando una pausa completa en las principales operaciones de las plantillas.

MLB plantea un tope salarial de 245,3 millones de dólares

La propuesta económica de MLB contempla para 2027 un límite de gasto de 245,3 millones de dólares, calculado sobre la base utilizada para el impuesto de lujo e incluyendo 20,1 millones correspondientes a beneficios y al fondo de bonificaciones para jugadores en etapa previa al arbitraje.

También se establecería un piso salarial de 171,2 millones de dólares, lo que obligaría a determinadas franquicias a aumentar considerablemente su gasto en jugadores.

El plan también limitaría los contratos de los agentes libres elegibles a un máximo de 265 millones de dólares y seis años.

Ese punto supondría un cambio radical respecto al mercado actual. Después de la temporada 2024, Juan Soto acordó con los New York Mets un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años.

El agente Scott Boras también cuestionó la propuesta y sostuvo que establecer límites artificiales al mercado terminaría reduciendo el valor de los jugadores.

Más cambios en las plantillas

MLB incluyó otras modificaciones en su propuesta laboral. Entre ellas figura reducir de cinco a cuatro el número máximo de opciones durante la temporada para enviar jugadores a las ligas menores.

También se plantea adoptar un sistema de plantillas semanales y permitir que los equipos utilicen hasta 14 lanzadores, uno más que el límite actual de 13 durante la temporada regular.

Los jugadores, por su parte, han propuesto reducir a tres las asignaciones opcionales a las menores.

MLB también quiere modificar los periodos de permanencia en las listas de lesionados y de opciones, pasando de 10 días a una semana para jugadores de posición y de 15 días a dos semanas para los lanzadores.

La lista de lesionados de 60 días, además, pasaría a tener una duración de 12 semanas.

Otro cambio afectaría al Draft de la Regla 5: los equipos tendrían que proteger a determinados jugadores un año antes de lo establecido actualmente.

La propuesta de MLB también permitiría que los jugadores seleccionados en el draft sean enviados directamente a las ligas menores, algo que actualmente no está permitido bajo las mismas condiciones.

Un nuevo frente en la negociación laboral

La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales puntos de conflicto entre MLB y los jugadores: el control del gasto y el valor de los contratos.

Mientras MLB sostiene que un sistema de tope y piso salarial permitiría mejorar la competitividad, estabilizar las plantillas y acelerar el mercado de agentes libres, el sindicato considera que la medida reduciría el poder de negociación de los jugadores y trasladaría más control hacia los propietarios.

Con el recuerdo de la huelga de 1994-95 todavía presente en la historia de las Grandes Ligas, cualquier negociación que incluya nuevamente un tope salarial promete convertirse en uno de los asuntos más delicados de la próxima batalla laboral del béisbol.