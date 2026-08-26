miércoles 26  de  agosto 2026
Béisbol

Pete Fairbanks vuelve a la lista de lesionados y los Marlins pierden a su cerrador

Pete Fairbanks fue colocado en la lista de lesionados de los Marlins por irritación del nervio mediano derecho. Calvin Faucher surge como alternativa para cerrar los juegos

Pete Fairbanks #29 de los Miami Marlins lanza durante la novena entrada contra los Pittsburgh Pirates en el loanDepot Park el 11 de agosto de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

Pete Fairbanks #29 de los Miami Marlins lanza durante la novena entrada contra los Pittsburgh Pirates en el loanDepot Park el 11 de agosto de 2026 en Miami, Florida. 

Carmen Mandato/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El relevista de los Miami Marlins fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por una irritación del nervio mediano derecho. Calvin Faucher aparece como una de las principales alternativas para asumir los cierres.

Los Miami Marlins recibieron un duro golpe en su bullpen al colocar al cerrador Pete Fairbanks en la lista de lesionados de 15 días debido a una irritación del nervio mediano derecho. El movimiento se produjo el martes 25 de agosto, un día después de que el relevista tuviera que abandonar el partido contra los Medias Rojas de Boston tras realizar apenas cinco lanzamientos.

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Fairbanks había comenzado la temporada con problemas similares y esta representa su segunda visita a la lista de lesionados por una dolencia relacionada con los nervios en 2026. El lanzador ya había sido colocado en la IL el 28 de abril y regresó a la acción el 13 de mayo.

Fairbanks espera conocer el alcance de la lesión

El cerrador explicó que el problema puede aparecer repentinamente durante sus lanzamientos. Esta vez, además del entumecimiento en los dedos, Fairbanks aseguró haber sentido la molestia en todo el brazo.

El jugador tiene previsto consultar nuevamente con un especialista en Pensacola, Florida, para determinar el alcance del problema. El manager de Miami, Clayton McCullough, señaló que el equipo necesita esperar los resultados de la evaluación antes de establecer un calendario de recuperación.

“Tenemos que esperar a que lleguen esos resultados para saber cuál podría ser el plazo”, explicó McCullough.

El técnico reconoció que el mejor escenario sería una ausencia similar a la anterior, cuando Fairbanks pudo volver a lanzar pocos días después, aunque por ahora no existe una fecha estimada para su regreso.

Calvin Faucher, principal candidato para cerrar

La ausencia de Fairbanks obliga a los Marlins a reorganizar las últimas entradas de sus partidos. Calvin Faucher aparece como una de las principales alternativas para asumir las oportunidades de salvamento.

Faucher ya suma dos salvamentos en 2026, mientras que Michael Petersen también ha conseguido uno. Tyler Phillips acumula otros dos y Josh Ekness uno, lo que refleja que Miami cuenta con varias opciones para repartir las responsabilidades.

El propio McCullough evitó confirmar a un cerrador permanente y explicó que el equipo podría evaluar cada partido en función de los brazos disponibles.

La situación supone un desafío importante para los Marlins, especialmente porque el equipo afronta la recta final de la temporada en plena pelea por los puestos de comodín de la Liga Nacional. Antes de la serie contra Boston, Miami estaba a 4,5 juegos de los Padres por el último puesto de Wild Card, con 30 partidos por disputar.

Dax Fulton regresa a las Grandes Ligas

Como movimiento correspondiente, Miami llamó desde Triple-A Jacksonville al zurdo Dax Fulton, quien vuelve al roster de las Grandes Ligas después de haber sido enviado a las menores a comienzos de agosto. La transacción fue confirmada oficialmente por los Marlins.

Fulton había participado en seis partidos de MLB esta temporada y registra un ERA de 4.50 en 14 entradas, con 12 ponches y 10 boletos. Su regreso proporciona profundidad al cuerpo de relevistas mientras el equipo busca compensar la pérdida de Fairbanks.

Una baja que puede complicar el cierre de temporada

Fairbanks había encontrado su mejor momento recientemente. En sus últimas 10 apariciones antes de la lesión, permitió apenas una carrera y dos hits, con 16 ponches y cinco salvamentos en seis oportunidades.

Ahora, los Marlins deberán afrontar la parte decisiva de la temporada sin una pieza que habían contratado durante el receso con un contrato récord de 13 millones de dólares para un relevista en la historia de la franquicia.

La prioridad será determinar cuánto tiempo estará fuera Fairbanks y si el problema nervioso vuelve a convertirse en una ausencia prolongada. Mientras tanto, Miami tendrá que recurrir a un esquema de cierre por comité, con Faucher, Phillips, Petersen y otros relevistas como candidatos para asumir las situaciones de mayor presión.

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